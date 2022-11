JetSMART: llega primer vuelo de aerolínea a bajo costo para conectar Asunción con Buenos Aires

El primer vuelo de la aerolínea a bajo costo JetSMART aterrizó en la mañana de este martes en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque.

La compañía ofrece boletos desde US$ 77 para viajes entre Buenos Aires y Asunción. Las primeras conexiones se realizarán desde este mes de noviembre y los costos pueden aumentar dependiendo del equipaje y servicios extras como alimentación.

Estos precios no incluyen las diversas tasas que se pagan en el país de origen y de destino. Es decir, que se debe sumar la Tasa de Inmigración (US$ 10), la Tasa de Seguridad (US$ 8) y la Tasa Aeroportuaria (US$ 57), todas estas de Argentina. En Paraguay, se debe sumar la Tasa de Embarque que es de US$ 41,80. Son casi 117 dólares adicionales a la tarifa.

Lea más: Vuelos “ultrabaratos” de Asunción a Buenos Aires ya se venden desde hoy

Los viajes podrán realizarse los martes, jueves y sábados, con pasajes que ya se encuentran disponibles en su página web y se pueden pagar con tarjetas de crédito y de débito.

JetSMART Airlines es una línea aérea de “ultra bajo costo” y realiza operaciones domésticas en Chile y Argentina y ahora también Perú, con 70 rutas en toda Sudamérica con servicios a Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.