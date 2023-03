Horacio Cartes tiene una relación más que directa con Libertad

“Nosotros no tenemos presidente honorario. Las sanciones a Horacio Cartes no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos ninguna relación directa con Horacio”, afirmó tajante Rubén Di Tore en conversación con el Cardinal Deportivo en la siesta de este martes.

Di Tore sostuvo que supuestamente no existe una relación directa con Cartes. Sin embargo, numerosa documentación y hasta publicaciones de la misma página del club Libertad demuestran que la relación era más que directa y bastante fluida.

Las DDJJ de Cartes

El primer documento que revela la estrecha, cercana y directa relación de Horacio Cartes con el club Libertad son las propias declaraciones juradas de bienes y renta que el sancionado por el gobierno de los Estados Unidos presentó mientras fue presidente de la República.

Cuando asumió la presidencia de la República, en agosto de 2013, Cartes declaró que tenía millonarias cuentas a cobrar. Uno de sus mayores deudores, ya entonces, era precisamente el club Libertad, la institución de la que llegó a ser presidente durante varios años.

Para agosto de 2013, Cartes declaró que había prestado a la institución de Barrio Jara más de G. 26.418 millones. Cuando dejó el cargo, en 2018, esa deuda había ascendido a más de G. 47.291 millones.

En promedio, había vuelto a prestar unos G. 4.600 millones anuales al Gumarelo.

Las millonarias transferencias

A los millonarios préstamos declarados por el propio Cartes, también se suman datos desprendidos de una serie de informes de inteligencia sobre los supuestos vínculos del exmandatario con una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.

En ese informe, las millonaris transferencias al club Libertad merecen un capítulo aparte. Entre 2014 y 2022, Cartes transfrió más de G. 329.577 millones a la institución gumarela.

De los cigarrillos al fútbol

Los informes de inteligencia financiera revelan que Cartes logró acumular más de US$ 79 millones en una de sus cuentas en el banco de su grupo empresarial.

Los recursos del exmandatario provenían de depósitos en efectivo, transferencias del exterior y traspasos locales, entre los que se destacan los realizados por Tabacalera del Este SA (Tabesa SA), que superaban los 34 millones de dólares.

Un punto resaltante es que de los casi US$ 79 millones recibidos por Cartes, US$ 48.093.000, más del 60 por ciento, volvieron a ser transferidos en ese mismo lapso (julio de 2019 a enero de 2022, pero en un período de 28 meses) al Club Libertad, de acuerdo a la trazabilidad detallada en el documento

Gerentes que son directivos

Otro punto que demuestra la fuerte relación entre Cartes y Libertad es la presencia de varias personas del entorno del exmandatario en la Comisión Directiva del Gumarelo.

Jorge De Los Ríos, vicepresidente primero de Libertad, aparece como síndico de Frigorífico Chajha SAE, una de las firmas del grupo Cartes incluidas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De Los Ríos también aparece ligado a Banco BASA y Ganadera Sofia SA, también firmas del grupo empresarial de la familia Cartes.

Manuel Verón de Astrada, secretario general de Libertad, declara en su perfil en la red social Linked In que es apoderado de Paraguay Soccer SA, empresa de gerenciamiento deportivo que pertenece al expresidente y con la que ingresó al Gumarelo a principios de los 2000.

Entre los miembros de la Comisión Directiva aparece Diógenes Martínez, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de Horacio Cartes. Según el propio curriculum publicado por Martínez en la web de la cartera de Estado, el mismo llegó a ser abogado de empresas del grupo Cartes.

Diógenes Martínez había pasado en los últimos años de la dictadura stronista como juez, y tras la caída de la dictadura fue designado Fiscal General del Estado.

Martínez seguía ocupando el cargo de Fiscal General del Estado cuando en 1989, tras permanecer prófugo varios años por el caso de una millonaria evasión de divisas, Horacio Cartes se presentaba ante la justicia. El empresario permaneció apenas cinco meses recluido en el penal de Tacumbú (24 de abril - 6 de octubre) y terminó siendo liberado. En 2001, fue precandidato a la vicepresidencia de la República y contó entonces que Cartes era uno de los que apoyaba sus aspiraciones proselitistas.

Un dato particular es que Diógenes Martínez es también padre de Ariel Martínez, otro exministro del gobierno de Cartes, quien también se convirtió en dirigente del fútbol tras su paso por la política. Aunque Ariel terminó como dirigente de Cerro Porteño.

Otro cercano al expresidente Cartes que aparece como dirigente de Libertad es Mariano Mercado, quien fue encargado de prensa de la Presidencia de la República durante el mandato de Cartes. Hasta hace poco, Mercado publicaba en su perfil en Twitter que era el vocero del grupo empresarial del exmandatario.

El de Mercado también es un caso particular, pues pasó de ser un cerrista fanático a dirigente de Libertad.

¿Presidente honorario?

Otro punto que quiso negar Di Tore es que Horacio Cartes sea presidente honrario de Libertad. Esto se desbarata con las declaraciones del mismo presidente gumarelo.

En febrero de 2021, el propio Di Tore se refirió a Cartes como “el presidente honorario” al relatar que se reunió con el mismo para decidir si protestaban o no por un partido disputado contra Guaireña en el marco del Torneo Apertura de ese año.

#Libertad no protestará en contra de #Guiareña



Rubén Di Tore, pdte #Libertad: "Anoche tuvimos una reunión con el presidente honorario (Horacio Cartes) y decidimos no protestar por el bien del fútbol. Si ganamos los puntos será en la cancha"@ABCCardinal — Wilson González Bronce (@Wilson11G) February 12, 2021

A ello se suma además que Di Tore resultó electo como presidente de Libertad en febrero de 2020 durante una asamblea que “contó con la presencia del presidente honorario Horacio Cartes”, según publicaron los propios medios de comunicación de la familia del expresidente. Estos medios han publicado varias notas más en los que se refieren a Cartes como el titular de honor de Libertad. Algo que ahora pretende negar Di Tore.

Últimos días de sanciones

Las declaraciones de Di Tore se dan a menos de una semana de que termine el plazo para que Cartes cierre todas sus cuentas en dólares como consecuencia de las sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó semanas atrás que quienes incumplan con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano podrían exponerse a graves sanciones.

Battilana publicó un artículo en el portal argentino Infobae, en el que explicó los alcances de las sanciones impuestas a varios políticos a nivel global y que en Paraguay alcanzaron al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Cartes y Velázquez habían sido designados como significativamente corruptos en 2022 y el pasado 26 de enero ambos fueron incluidos en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés), lo que les impide realizar transacciones comerciales utilizando el sistema bancario del país norteamericano, además de tener prohibida cualquier tipo de relación con empresas que operen en el país del norte.