Guaraní confirma sus primeras incorporaciones y reclama deuda por Jorge Morel

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, charló este miércoles con la mesa del Cardinal Deportivo y confirmó las dos primeras incorporaciones del Indio de cara al segundo semestre del año. Se trata del defensor central del Sportivo Trinidense, Paul Riveros, y el delantero del Sportivo Ameliano, Elías Sarquis.

“Hemos cerrado hoy la incorporación de Riveros y Elías Sarquis de Ameliano, que también ya está confirmado. Creo que es un año y medio ambos”, detalló Daher.

La deuda por Jorge Morel

Hace poco más de tres meses, Jorge Morel, jugador perteneciente a Guaraní, viene jugando en el Adana Demirspor de la Superliga de Turquía.

“No sólo no han hecho uso de la opción de compra, sino que tampoco han pagado por el préstamo, que es alrededor de 200 mil dólares”, expresó, molesto, Emilio Daher. “Hay un emisor nuestro, el propio Diego Serrati (representante). En el transcurso de la semana nos va a dar noticias”, añadió.

“Él (Morel) es titular indiscutible, no hay excusa para no pagar. Ellos tenían que pagar por los meses de abril y mayo y ninguno se pagó. No recibimos absolutamente nada y no sólo eso. La Seprelad solicita el pago de canon, osea que no solamente no hemos recibido nada, sino que tuvimos un costo que no fue cubierto”.

“Hay dos ofertas por él en Europa, de Rusia y la otra no recuerdo. Estamos viendo cómo definir con el club para poder retomar las conversaciones con los otros”, sentenció el titular aurinegro.