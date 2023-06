Rubén Di Tore, sobre Diego Gómez: “Yo lo retendría todavía este semestre”

El mediocampista de Libertad y la Selección Paraguaya, Diego Gómez (20 años), es uno de los jugadores más transferibles en este mercado de pases de mitad de año. Según información del periodista Bruno Pont, en contacto con el agente Renato Bittar, el volante del Gumarelo tiene ofertas del fútbol de Francia y Turquía.

“Salvo que sea una oferta irresistible, no lo vamos a vender”, expresó el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, en charla con el Cardinal Deportivo este miércoles. “Todavía no tuvimos contacto oficial, si escuchamos rumores, leemos las redes sociales. Hasta ahora no hay nada pero vamos a escuchar, conversar con el jugador”, añadió.

“Yo lo retendría todavía este semestre, yo sé que va a salir, pero tenemos todavía compromisos importantes. Tiene eliminatorias, todavía puede esperar mucho más desde ese punto de vista. De igual manera, no nos cerramos a nada, siempre analizamos”, sentenció Di Tore.