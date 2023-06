Guillermo Paiva, con grandes posibilidades de dejar Olimpia: entre Brasil y la MLS

Guillermo Paiva, delantero de Olimpia, cerró de manera regular la primera parte del año, totalizando 6 goles entre la Copa Libertadores y el Torneo Apertura 2023. El representante del futbolista, Regis Marques, habló este miércoles con el Cardinal Deportivo.

“De la MLS, en su momento me parecieron un préstamo, pero Olimpia no acepta un préstamo en este momento, sólo la compra. El club sigue, estamos siempre en contacto, ahora están buscando director técnico y de repente pueden retomar las conversaciones”, expresó el brasileño.

“Estuve hablando con tres clubes de Brasil. Pero tenemos que hablar con Cardona, Olimpia no va a regalar sus jugadores porque no puede contratar. En Julio me reuno con el presidente”, añadió.

“Ojalá podamos cerrar. Es un buen momento de Paiva, hace dos meses era imposible una propuesta, el jugador es de momentos, así todo”, comentó Marques.

“Todos los clubes son de la Serie A. Hay dos clubes muy fuertes, pero no sé qué significa ‘fuerte’. Vasco Da Gama, Botafogo, Fluminense, de Río de Janeiro todos son fuertes”, detalló el agente, sobre los posibles clubes interesados en Paiva.