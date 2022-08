Consultora privada prevé un repunte del 9,8% de la economía para el 2023

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira durante el programa Enfoque Económico por ABC Cardinal, detalló que este fuerte crecimiento cercano al 10% esperado para el 2023 se fundamenta principalmente en dos razones: una de ellas, por el efecto estadístico “rebote tras un mal año” que no es la primera vez que ocurre, y por el repunte en más del 150% en la producción agrícola, especialmente en el rubro sojero. Recientemente el Ministerio de Hacienda también sorprendió con unas cifras muy optimistas para el 2023, proyectando el Presupuesto General de la Nación PGN 2023 sobre un crecimiento del PIB en 5,3%.

Explicó que la economía en general este año soportó varios impactos externos e internos, entre ellos los más fuertes vinieron por el conflicto bélico Rusia-Ucrania y los efectos de los embates climáticos, con una de las peores sequías de los últimos años. De ahí que la producción sojera solo pudo llegar a 3,5 millones de toneladas, cuando su capacidad actual es de 11 millones de toneladas.

Cabe mencionar que MF proyecta una retracción del -1% para el PIB este año, aunque las proyecciones oficiales del BCP y Hacienda se mantienen en un crecimiento mínimo cercano al neutro, en apenas 0,2%.

Lea más: Mantienen la proyección del PIB

El clima un permanente factor de riesgo

Ferreira expresó que el clima siempre es un factor de riesgo en proyecciones económicas, por lo que estiman que producción sojera talvez no alcance su capacidad (11 millones de toneladas), pero que fácilmente llegaría a las 9 millones de toneladas, lo que representará un repunte del 157% frente al periodo actual. No obstante, reconoció que no siempre el buen volumen garantiza una producción óptima, ya que también dependerá del precio internacional y la cotización, para que esto se traduzca en buenos ingresos para la economía nacional.

El ministro mencionó además que el sector agrícola y principalmente el sojero sigue siendo un motor importante en la economía ya que representa alrededor del 16% de la generación del PIB y que además mueve la cadena logística industrial y de servicios. Dijo que en promedio 4 millones de toneladas de soja son derivadas para procesamiento de harina y aceites, por lo que también se espera una importante inyección en el rubro industrial agroexportador.

Lea más: Crecieron áreas de siembra y los rendimientos del maíz y soja zafriña

Otro sector que también tendrá un beneficio importante es el de servicios relacionados a logística y transporte de cargas. Ferreira explicó que gran parte de lo que produce el sector de transporte en Paraguay se mueve alrededor del negocio granelero, al año mueven unas 17 millones de toneladas, de las cuales 10 millones solamente son de soja y que además el 60% de las exportaciones del país son producción granelera (soja, maíz, trigo y derivados).

¿Con mayor crecimiento habrá más circulante de dinero?

Sin embargo, el economista reconoció que esta expectativa de fuerte crecimiento del PIB que trae un mejoramiento a la economía, no quiere decir precisamente que la gente va tener mucha plata en el bolsillo. “Si mejora la economía se va tener un poco más de dinero, pero mucho de eso se va para cubrir la deuda que tienen acumuladas por estos sucesivos shocks externos que tuvimos en los últimos tres años (pandemia, guerra, suba de precios, etc.).

“Que nuestra economía vaya a crecer de esta manera no quiere decir que están todos los problemas solucionados, pero trae un gran alivio después de dos años de pandemia, guerra. No vamos a tener demasiadas protestas de camioneros porque van a tener volumen de carga, combustible más barato y buena cargas, sin dudas traerá un alivio” expresó.

En cuanto a la proyección de la cotización del dólar, Ferreira estimó que estaría al alza en alrededor de G. 7.200, debido a la presión que genera la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que vuelca a los inversores a esta moneda. Sobre la inflación, al igual que el BCP, MF Economía proyecta una desaceleración de los precios y una convergencia a la meta cercano al 4%, tras un 8,2% estimado para el presente año.