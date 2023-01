DNCP: EISA actuó de mala fe en la obra del aeropuerto

La resolución N° 4.809/22 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la cual se sancionó a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por incumplimientos detectados en la ejecución de la ampliación y mejoramiento del “espigón norte” del aeropuerto Silvio Pettirossi, confirmó que la compañía actuó con mala fe en esta obra.

El documento sostiene que la firma “ha actuado con mala fe, debido a que ha certificado la ejecución total de algunos rubros del contrato, pese a no haberlos realizado en su totalidad” y que por eso “podemos afirmar que ciertamente se ha ocasionado un daño no solo a la convocante, sino a la confianza pública”.

En este sentido, Contrataciones Públicas señaló que se constató que en la verificación in situ las cantidades certificadas en la obra eran distintas a las efectivamente ejecutadas, sin embargo, las mismas ya fueron certificadas como si hubieran sido hechas. A más de ello, en el descargo correspondiente, el fiscal de la obra manifiesta que los accesorios instalados no cumplen con las especificaciones técnicas, por tanto, se ha certificado al 100% un trabajo no realizado.

Lea más: Contrataciones sumaria a EISA por irregularidades en obra del aeropuerto

No cumplió plazos, especificaciones ni seguros

Al mismo tiempo, la DNCP resaltó que EISA “no ha cumplido con sus obligaciones contractuales en cuanto a la falta de culminación de la obra conforme a los plazos y especificaciones técnicas establecidas en las bases concursales, contratos y adendas formalizadas”.

Además resaltó que los seguros de obras requeridos (para cobertura de daños o accidentes), no cumplían con las exigencias establecidas en las bases concursales.

“Queda plenamente demostrado que la firma Estructura Ingeniería SA ha cometido una infracción susceptible de ser sancionada conforme lo dispuesto por el inciso b) del artículo 72° de la Ley 2.051/03 ‘De Contrataciones Públicas’ por parte de la firma contratista, ya que la misma ha incumplido con sus obligaciones contractuales, debido a que los seguros de obras establecidos en el pliego, no cumplen con la vigencia establecida en las bases concursales”, resaltó.

Lea más: Dinac sigue sin habilitar la zona “mejorada” del aeropuerto, mientras continúa sumario a Eisa

EISA ni presentó su descargo en el sumario

Según la DNCP, la empresa EISA no presentó un descargo alguno en el marco del sumario y por ende, “no ha invocado causal eximente de responsabilidad que haga que el perjuicio ocasionado con la conducta adoptada no le resulte imputable”. Agregó que tampoco “existen pruebas que la eximan de responsabilidad en cuanto al incumplimiento cometido e infracción, entonces es responsable del mismo y de sus consecuencias”.

En entrevista con ABC Color, Alberto Palumbo señaló ayer que la obra de mejoramiento del espigón norte está culminada y responsabilizó a la administración actual de no habilitarla a los usuarios. Dijo que hace un año la empresa solicitó la recepción provisoria de la obra y que nada de lo que se dice de los incumplimientos es cierto.

Asimismo, dijo que “está orgulloso” de haber ejecutado la obra y que es una pena que el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, no la inaugure hasta ahora.

Lea más: Tribunal suspendió sanción de DNCP a firma que abandonó obras de escuelas del MEC

Vínculos con Hugo Velázquez

Según los datos manejados en el sector, Alberto Palumbo tendría vínculos cercanos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien incluso en 2019 utilizó la casa de dicho empresario para “esconderse” de los escraches ciudadanos tras el escándalo del “acta entreguista” de Itaipú en aquel año. Aquel caso de entrega en la binacional causó en su momento indignación ciudadana.

Sobre su amistad con Velázquez, Palumbo dijo que esto no tiene nada que ver con los contratos que la empresa ganó durante este Gobierno.

Velázquez fue declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos.