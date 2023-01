Otra vez DNCP sancionó a EISA, esta vez por criticada obra del aeropuerto

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sancionó a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por serias irregularidades detectadas en la ejecución de la ampliación y mejoramiento del “espigón norte” del aeropuerto Silvio Pettirossi.

Pablo Seitz, titular de dicha institución, confirmó que la firma fue inhabilitada por seis meses para contratar con el Estado, pero aclaró que dicha sanción todavía puede ser reconsiderada por la compañía.

El “castigo” a EISA se dio luego de un sumario a la firma, tras de una investigación de oficio de la DNCP, en la que se reveló que un informe de auditoría especial N° 01/2020 de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), cuyo titular es Félix Kanazawa, detectó varias anomalías en esta obra. La resolución del sumario todavía no se publicó en el portal de Contrataciones.

El informe de Dinac señala que la firma EISA habría incumplido el contrato que firmó en 2019, por atrasos en la ejecución de la obra en cuestión. En este sentido, según el documento, con fecha del 4 de febrero de 2022, la obra registró un retraso de 343 días, por lo que se le debería aplicar una multa de G. 6.013 millones a la contratista.

Además, el escrito resaltó inconsistencias en las obras pagadas hasta el certificado N° 10 (anexos 6,7 y 8) motivando que la institución inicie los trámites para la rescisión del contrato con EISA. En este sentido, el fiscal titular, Ing. Diego Romero y el fiscal adjunto Daniel Estigarribia, informaron que no se visualizan en la obra los ítems que se pagaron hasta el certificado de obra N° 10.

Agregó que las obras pagadas hasta el certificado de obra N° 10 que no se verifican las cantidades y medidas, detallándose varios ítems que se cuantificaron, según el anexo 7 y, además, que no se visualizan en la obra y que no se pagaron en ningún certificado, detallando varios ítems que se cuantificaron según el anexo 8.

Fiscalía investiga el caso y no permiten paso en zona mejorada

El titular de la Dinac, Félix Kanazawa, informó ayer a este diario que la DINAC inició un sumario administrativo y realizó una denuncia penal contra los funcionarios involucrados que participaron en la certificación de los trabajos no realizados.

Kanazawa señaló que la denuncia ante el Ministerio Público es innominada y que dicha institución debe identificar a los culpables. Asimismo, señaló que el fiscal de la causa es el agente Francisco Manuel Cabrera Sanabria. Respecto al sumario administrativo, dijo que fue iniciado, pero que está suspendido porque a la par existe una denuncia penal.

Los usuarios del aeropuerto Silvio Pettirossi siguen sin poder utilizar la zona “ampliada y mejorada” del “espigón norte”, tras la rescisión del contrato con EISA. Si las aerolíneas coinciden en el horario de llegada de los vuelos, la terminal aérea está saturada, porque el lado sur no da abasto para atender a todos los viajeros.

Un equipo de este diario quiso recorrer ayer las mejoras que hizo EISA, pero el paso por el lugar está prohibido, debido a las investigaciones en curso, según señaló Kanazawa.

Las obras del espigón norte se adjudicaron por G. 16.970 millones a EISA en enero de 2019 (durante la administración de Edgar Melgarejo). En febrero se dio la orden de inicio de los trabajos, que debían concluir en 210 días (7 meses). Es decir, el plazo de ejecución era hasta setiembre de 2019, pero los trabajos no culminaron en este plazo y, además, se registró un encarecimiento de G. 3.190 millones (20%) por ítems que se agregaron al contrato original. Según la DNCP, la empresa percibió G. 18.347 millones.

Firma ya fue sancionada

La DNCP ya había sancionado el año pasado a la empresa EISA, con una inhabilitación de seis meses, por anomalías en la construcción de escuelas que le adjudicó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Pero el Tribunal de Cuentas contencioso administrativo, segunda sala, hizo lugar el 8 de setiembre del año pasado a una medida cautelar solicitada por la firma, con la cual se le suspendió esta sanción. Pese a sus antecedentes, Petropar le adjudicó el año pasado el montaje de un nuevo tren de molienda en la alcoholera de Mauricio José Troche, por US$ 25 millones, obra que hasta ahora no avanzó.