Dinac sigue sin habilitar la zona “mejorada” del aeropuerto, mientras continúa sumario a Eisa

Las obras de ampliación y mejoramiento del “espigón norte” del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi siguen sin habilitarse al público hasta ahora, tras la rescisión del contrato con la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por serias irregularidades detectadas en la obra.

Félix Kanazawa, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), señaló que tras la rescisión del contrato, siguen esperando la recuperación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que está a cargo de la compañía Royal Seguros SA, vinculada a Juan Carlos López Moreira, ex jefe de Gabinete del expresidente Horacio Cartes.

Según documentos oficiales el monto asegurado por Royal es de G. 1.167 millones, pero según Kanazawa, en este momento, se siguen haciendo los relevamientos en la zona de obras para ver los ítems que no se hicieron y que se deben resarcir a la Dinac. Asimismo, señaló que también se debe recuperar las multas por los retrasos de la obra.

Lea más: Royal Seguros emitió póliza a EISA en la criticada obra del Aeropuerto

“Están haciendo relevamiento de los ítems que no se cumplieron y de acuerdo a eso vamos a ver los montos que se tiene que resarcir a la Dinac. Nosotros rescindimos por ciertos ítems que no se hicieron en la zona de obras”, expresó.

Kanazawa también señaló que aún no se pudo recuperar la garantía por “chicanas” que viene presentando la empresa, por lo que todavía no están haciendo otro llamado para completar los trabajos que faltan y que se pueda habilitar finalmente la zona mejorada a los pasajeros.

Continúa sumario a la empresa Eisa

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó que en la institución a su cargo siguen con el sumario a la empresa Eisa por los incumplimientos en la obra de la terminal aérea.

En este sentido, la DNCP consideró el informe de auditoría especial N° 01/2020 de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), del 4 de febrero de 2022, en la que se se señala que la firma Eisa habría incumplido el contrato que firmó en 2019, por atrasos en la ejecución de la obra en cuestión.

Lea más: Contrataciones sumaria a EISA por irregularidades en obra del aeropuerto

Además, en este informe la Dinac detectó inconsistencias en las obras pagadas hasta el certificado N° 10 (anexos 6, 7 y 8) motivando que la institución inicie los trámites para la rescisión del contrato. En este sentido, el fiscal titular, Ing. Diego Romero y el fiscal adjunto Daniel Estigarribia, informaron que no se visualizan en la obra y que se pagaron hasta el certificado de obra N° 10, detallándose varios ítems que se cuantificaron según el anexo 6.

Agrega que las obras pagadas hasta el certificado de obra N° 10 que no se verifican las cantidades y medidas, detallándose varios ítems que se cuantificaron, según el anexo 7 y, además, que no se visualizan en la obra y que no se pagaron en ningún certificado, detallando varios ítems que se cuantificaron según el anexo 8.

Lea más: Gremio lamenta falta de fiscalización externa en las obras del aeropuerto

Retrasos y millonaria multa

De acuerdo con esta auditoría, que cita la DNCP en su informe, la obra registró un retraso de 343 días, por lo que se debería aplicar una multa de G. 6.013 millones a la contratista de Dinac en esta cuestionada obra.

Asimismo, resalta que del monto contratado de G. 19.284.012.969 (incluyendo una adenda de G. 3.190 millones) se ha certificado y pagado por un valor de G. 18.347.408.516, monto que representa el 95,14% del total contratado, quedando un saldo de G. 936.604.453, es decir, un 4,86% del monto total.

Según los datos manejados en el sector, Alberto Palumbo, dueño de Eisa, tiene vínculos cercanos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien incluso utilizó la casa de este empresario para “esconderse” de los escraches tras el escándalo del “acta entreguista” de Itaipú en 2019, lo que causó una indignación ciudadana.