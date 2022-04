Contrataciones sumaria a EISA por irregularidades en obra del aeropuerto

A través de la resolución N° 830/22, con fecha del 17 de marzo último, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular el Pablo Seitz, inició un sumario a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por serias irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de “mejoramiento” del Espigón Norte del aeropuerto Silvio Pettirossi.

De acuerdo con el documento al que accedió ABC, la DNCP consideró el informe de auditoría especial N° 01/2020 de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), cuyo titular es Félix Kanazawa, del 4 de febrero de 2022, en la que se se señala que la firma EISA habría incumplido el contrato que firmó en 2019, por atrasos en la ejecución de la obra en cuestión.

Además, en este informe la Dinac detectó inconsistencia en las obras pagadas hasta el certificado N° 10 (anexos 6,7 y 8) motivando que la institución inicie los trámites para la rescisión del contrato. En este sentido, el fiscal titular, Ing. Diego Romero y el fiscal adjunto Daniel Estigarribia, informaron que no se visualizan en la obra y que se pagaron hasta el certificado de obra N° 10, detallandose varios ítems que se cuantificaron según el anexo 6.

Agrega que las obras pagadas hasta el certificado de obra N° 10 que no se verifican las cantidades y medidas, detallándose varios ítems que se cuantificaron, según el anexo 7 y, además, que no se visualizan en la obra y que no se pagaron en ningún certificado, detallando varios ítems que se cuantificaron según el anexo 8.

Millonaria multa

De acuerdo con esta auditoría, que cita la DNCP en su informe, la obra registró un retraso de 343 días, por lo que se debería aplicar una multa de G. 6.013 millones a la contratista de Dinac en esta cuestionada obra.

“La cantidad de días hábiles probables de atraso se computarían por 343 días hábiles, en ese sentido la eventual aplicación de la multa, según lo establecido en la cláusula 25.1 del contrato es de 0,1% del importe total del contrato sin IVA, por cada día hábil y laborable de atraso. Teniendo en cuenta que el monto de multa por retraso, por día, es de G. 17.530.921, multiplicado por los 343 días probables de demora, la eventual multa a ser aplicada sube a G. 6.013.105.862″, resalta el informe.

Asimismo, resalta que del monto contratado de G. 19.284.012.969 (incluyendo una adenda de G. 3.190 millones) se ha certificado y pagado por un valor de G. 18.347.408.516, monto que representa el 95,14% del total contratado, quedando un saldo de G. 936.604.453, es decir, un 4,86% del monto total.

Teniendo en cuenta estas inconsistencias en la ejecución del contrato por parte de la firma EISA, expuestas en la auditoría de la DINAC, la DNCP remitió los antecedentes del caso al departamento de sumarios para que analice si la conducta de la referida firma.

Además recomendó a la convocante el deslinde de responsabilidades en el orden administrativo, en relación a los intervinientes en el procedimiento de contratación y remitió las resultas a la Contraloría General de la República (CGR).

Nuestro diario intentó contactar con el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, para consultarle sobre la situación actual del contrato, pero no hubo respuestas. Alberto Palumbo, dueño de EISA, se limitó a decir que todos los informes están mal y que para el titular de la Dinac “no se tuvo una pandemia”, dando a entender que los trabajos se retrasaron a causa del covid-19.

EISA ya está siendo sumariada por la DNCP por anomalías en la construcción de escuelas que le adjudicó el ministerio de Educación, pero, aún con sus antecedentes, construirá la cuestionada planta alcoholera de Mauricio José Troche de Petropar, por US$ 25 millones. Esta obra le adjudicaron en medio de críticas a la firma.

Quejas de usuarios

Ayer, varios usuarios del aeropuerto Silvio Pettirossi denunciaron que la terminal está colapsada y señalaron que les hacen tardar “horas” para retirar sus equipajes y pagar por estacionamiento. Esto ocurre mientras la zona del espigón todavía no habilitan al público debido a las denuncias de irregularidades en la ejecución de los trabajos correspondientes. A los pasajeros les hacen esperar más que de una hora para que puedan retirar sus equipajes, denunciaron ayer.