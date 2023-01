Oferente de ANDE “no cumple”, advierte evaluación de subestaciones móviles

Los tres informes que realizó el Comité de Evaluación de la ANDE a la licitación pública internacional “Lp1687-22 Adquisición de Subestaciones Móviles”, cuyo ID es 409743, reiteran sobre varios puntos específicos que “el oferente no cumple con lo solicitado por la ANDE”. Sin embargo, de todos modos fue adjudicada la firma Barrail Hnos. De Construcciones (ligada a la “superproveedora” del Gobierno actual, Engineering, y cuyos representantes legales son Fernando Otazú Mussi, Guillermo Barrail Patiño, Diego Galeano Tomboly y Sebastián Cabello Manevy) para la provisión de las cuatro subestaciones móviles.

Estos datos los sacó a la luz un funcionario de la ANDE, de la Dirección de Distribución, a través de una denuncia con protección de la identidad, llamada “denuncia enmascarada”, ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República (CGR).

A raíz de dicha denuncia, la DNCP ordenó que se realice una investigación de oficio sobre la citada licitación.

Las observaciones

Sobre la propuesta de las subestaciones móviles 66/23kV, el informe del Comité de Evaluación tiene 18 páginas de observaciones técnicas.

Una de ellas detalla con imágenes las objeciones y señala que “de acuerdo al diseño presentado por el fabricante se puede apreciar para el sector de 23 kV (Media Tensión - MT) que la propuesta es una solución con celdas, contraria a la respuesta a la Consulta 25 (que se hizo en el marco del llamado), la cual expresa claramente que no se aceptarán soluciones con celdas. Por lo tanto el oferente no cumple con solicitado”.

Otra observación indica que “el oferente presenta una solución de tipo interior alojando los gabinetes en un contenedor, no cumpliendo de esta manera con lo solicitado por la ANDE, la cual solicita en la Especificación Técnica claramente que el panel de control debe ser del tipo intemperie, grado IP65″.

Asimismo, dice que respecto en los diseños presentados por el oferente, “no se observa el Transformador de Servicios Auxiliares, elemento G en el diseño referencial presentado por ANDE”. “También se observa que el diseño cuenta con dos plataformas, contradiciendo lo que dice el ítem 4.1 de la Especificación Técnica, la cual dicta que estará montada sobre una sola plataforma, por lo que no se cumple con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas”, agrega.

Además, resalta que los diseños presentados no cuentan con claras indicaciones de todos los componentes de la Subestación Móvil 66/23kV, y tampoco se indica claramente las dimensiones de la solución ofertada.

Empresa no quiere hablar

“No tenemos nada que manifestar”, fueron las respuestas de los accionistas de Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, Armando Amarilla y Andrés Campos Cervera, respecto a la denuncia de irregularidades en la licitación que fue adjudicada a la empresa que dirigen.

Gerente técnico dice que la adjudicada cumple con todo

“Esta empresa cumple a cabalidad con todo lo que nosotros exigimos en el pliego de bases y condiciones”, aseguró el gerente técnico de la ANDE, Miguel Báez, al ser consultado sobre la denuncia de supuestas irregularidades en la licitación de las cuatro subestaciones móviles.

Añadió que la persona que denunció y que dijo que Barrail Hnos. S.A. de Construcciones no cumple, “tiene que demostrar, porque es muy fácil hacer una denuncia sin mostrar ningún documento”.

“Me gustaría que demuestre qué es lo que no cumple porque cumple a cabalidad”, agregó Báez.

Otro aspecto que dijo preocuparle, y que en especial le pareció una denuncia irresponsable y temeraria, es el haber dicho que se le obligó al comité de evaluación para que cambie su informe. “Esa es una mentira total”, manifestó.

Al respecto, indicó que los tres integrantes del comité de evaluación fueron nombrados por resolución, y tuvieron libertad y autonomía para decir quien ganó. “Son dos ingenieros técnicos del área de Mantenimiento, que trabajan con la subestaciones móviles. ¿Por qué ellos hacen el pliego y son del equipo? Porque ellos son los que usan el equipo cuando se va a instalar, cuando hay cualquier emergencia”, puntualizó el gerente técnico.

Báez también expresó que es una “mentira gigantezca” el hecho de que el informe del comité se mandó a cambiar. “El informe que salió es único. Cuando salió el informe, se envió arriba y cumplía todos los requisitos, a nosotros como jefes no nos quedaba otra opción que adjudicar lo que recomendó el equipo evaluador. No es que hubo un informe que mandamos cambiar, no somos tan irresponsables para hacer eso porque no se ajusta a ley, y si alguien denuncia eso debería probar con documentos”, sostuvo.

Cuatros subestaciones móviles

Pese a que el comité evaluador advirtió del incumplimiento de Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, esta fue adjudicada en licitación para entregar dos subestaciones móviles de 220/23 kV 41,67 MVA, por US$ 8.392.380 y dos subestaciones móviles de 66/23 kV 30 MVA, por US$ 5.670.734. Además, en ambos casos deben realizar capacitación y entrenamiento por US$ 98.000 en sistemas electromecánicos y transporte de las subestaciones móviles, así como en sistemas de protección y control y en sistemas de supervisión y comunicación. La ANDE ya firmó contrato con la empresa adjudicada el 5 de diciembre del 2022, por el total de US$ 14.161.114.