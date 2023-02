Biocombustibles: Omega Green se desmarca de empresa cuestionada

El propietario de Omega Green, Erasmo Carlos Battistella, afirmó a ABC que la firma Investancia no es una socia de esta inversión, sino que es productora de aceite vegetal a partir del árbol Pongamia, potencial proveedor para la producción de biocombustibles. Sin embargo, si la firma citada no cumple con las certificaciones requeridas, no podrá proveer a Omega, aseguró.

Las declaraciones las brindó días atrás, tras la firma de una adenda al contrato de Zona Franca que tiene la compañía con el Estado paraguayo. El acuerdo fue hecho con los miembros del Gabinete del presidente Mario Abdo Benítez, liderado por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

La adenda se concretó para actualizar datos del plan original de inversión, pues se cambió el inmueble inicial a otro más grande. Además, indicó que la compañía se denominaba ECB Group y ahora es oficialmente Omega Green.

Lea más: Hacienda y Omega Green firman adenda de contrato para fábrica de biocombustibles

En cuanto al posible impacto al ecosistema del Chaco de la plantación de Pongamia, una especie exótica en Carmelo Peralta y a la vera del río Paraguay, Battistella señaló que “para ser proveedor de Omega Green, (Investancia) debe contar con todas las certificaciones que exige el mercado que vamos a vender”, afirmó.

Sobre el desplazamiento de ayoreos en el Chaco, preocupación de ambientalistas, indicó que no tiene comentario y si eso ocurre, es responsabilidad de Investancia.

Investancia: “Mayor centro de producción de árboles de Pongamia del mundo”

Por su parte, la web de Investancia indica que su centro de investigación y propagación de árboles representa el mayor centro de producción de árboles de Pongamia del mundo, con capacidad de más de 2 millones de árboles al año.

En cuanto al vínculo con su compañía BSBIOS en Brasil, señaló que es uno de los socios, pues Omega Green opera en Paraguay y sus socias son Copetrol y Cobra.

Por otra parte, se aprovechó para conocer sus comentarios referente al temor de organizaciones ambientalistas de que el funcionamiento de la fábrica de biocombustibles podría implicar mayor deforestación para la provisión de materia prima (soja). Se trata del informe de Heñói, Stay Grounded, Biofuelwatch & Global Forest Coalition.

Al respecto dijo que Omega tiene compromiso con el ambiente, incluso participa en foros internacionales defendiendo esa misión. “El compromiso formal es con la preservación del ambiente, de cero deforestación”, dijo.

Battistella señaló que la soja que hoy Paraguay produce “es más que suficiente para que podamos producir el biocombustible aquí, y si nosotros utilizamos parte de este grano ya va a ser suficiente”.

“Hay granos, no hay necesidad de deforestar”, recalcó el empresario.

Lea más: Biocombustibles: proyecto de fábrica tuvo cambios sustanciales

En cuanto a las certificaciones de la soja que será su materia prima, y los productos que se utilizan en la plantación de la oleaginosa, indicó que cada país tiene determinadas exigencias y se encuentra trabajando en verificar todo ello.