Planta de biocombustibles crearía catástrofe ambiental, opinan ONG’s

El presidente Mario Abdo Benítez anunció en 2019 la instalación de la fábrica de biocombustibles “Omega Green” en Villeta, a la vera del río Paraguay. Dijo que se trata de una inversión de ECB Group, del brasileño Erasmo Battistella, de US$ 1.000 millones, que empleará a 2.400 personas directa e indirectamente durante su operación y que en diez años, tendrá un impacto de US$ 8.000 millones en nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Los detalles técnicos del emprendimiento no se divulgaron a la opinión pública hasta que la prensa comenzó a pedir los informes al respecto.

Recientemente, referentes de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas cuestionaron al Ejecutivo que haya otorgado nuestro capital finito, la tierra, que le acoja con los beneficios de bajísimos impuestos del Régimen de Zona Franca, y en consecuencia, facilite lo necesario para generar la materia prima para la producción, que también implicará el uso del suelo y explotación recursos naturales, para elaborar los biocombustibles que serán exportados en su totalidad.

Miguel Lovera, investigador en temas de biodiversidad y cambio climático, de “Heñói” e “Iniciativa Amotocodie”, indicó que el funcionamiento de la fábrica implicará abrir una nueva frontera agrícola para satisfacer la demanda de materia prima, es decir, se deforestará más para la plantación de soja y maíz. “Las autoridades deberían pensar en integrar cualquier inversión a las necesidades socioeconómicas de nuestro entorno, no tanto en las condiciones que les beneficia a la empresa extranjera”, expresó.

Además, cuestionó que el proyecto incluye el monocultivo de pongamia, en Carmelo Peralta (Chaco). “Millettia pinnata, un árbol originario de Asia, adaptable a diferentes tipos de terreno, muy tolerante a la sequía, el calor y la radiación solar, tan adaptable que en algunas regiones del mundo se lo considera especie invasiva”, describe un reporte de “Heñoi”. Agrega que sus semillas producen un aceite que no es apto para el consumo humano, pero sí para la fabricación de biodiesel.

“La pongamia es una especie exótica y a gran escala, podría alterar el ecosistema del Chaco”, advirtió.

Teniendo en cuenta los informes oficiales de las características de Omega Green, Lovera opinó que la instalación de esa planta es una “catástrofe ambiental programada”, sumado a que ni siquiera pagará impuestos para paliarlo (se acogió al Régimen de Zona Franca, que implica casi nulos impuestos a cambio de gran ocupación de mano de obra) ni el producto será comercializado en el mercado interno. “Todo el impacto ambiental tendrá el Paraguay para que ciertos países del primer mundo digan que usan biocombustibles”, sostuvo.

La generación de biocombustibles es una falsa solución, dijo a su vez David Cardozo, licenciado en Ciencias Ambientales, de “Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay” y coordinador de la “Red de ONG Ambientalistas del Paraguay”. Argumentó que la producción de la materia prima implicará el uso de más transgénicos, que según dijo agravarán las consecuencias que se registran hoy en impacto ambiental. “La contaminación del agua, suelo y aire mata, tenemos comunidades enfermas con cáncer y leucemia”, sostuvo.

ECB: Conclusiones temerarias

ECB Group envió un comunicado a ABC en el que informa que “no fue consultado, no está de acuerdo y no reconoce las afirmaciones de supuestos presentados en el documento de Heñói Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad, encargado por Stay Grounded en conjunto a Biofuelwatch y la Coalición Mundial por los Bosques”. Añade que no refleja la realidad, sus conclusiones son temerarias y ofenden a los implicados en el proyecto. Pide respeto para análisis “supuestamente científicos” que tienen por objetivo difamar la firma.

Agrega que su objetivo es participar en el desarrollo sostenible del planeta, a través de los agronegocios y las energías renovables.