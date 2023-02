Contadores esperan cancelación de multas tras desesperante colapso del sistema Marangatú de la SET

César Martínez, presidente del Colegio de Contadores del Paraguay, manifestó que los constantes inconvenientes del sistema Marangatú de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) genera mucha preocupación en el sector.

“Estamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando con el sistema Marangatú. Si bien este sistema ha tenido varias actualizaciones, a veces nuestros colegas deben sacar de sus bolsillos el dinero para la multa porque no se pueden presentar los documentos en tiempo y forma”, expresó Martínez en ABC TV.

Contadores trabajan de madrugada esperando que el sistema funcione

Relató que, como el sistema no funciona, a veces los contadores están trabajando de madrugada para lograr liquidar el trabajo pendiente a tiempo. Según aclaran, el sistema comienza a funcionar a partir de las 22:00 o 00:00 aproximadamente, horario que los contadores descansan, lo que genera estrés.

Alba Talavera, integrante del Colegio de Contadores, agregó que mañana se reunirán equipos técnicos para trabajar en una pronta solución. “Es importante solucionar el problema para que la página sea más amigable. Este problema genera problemas mentales a los contadores. Estos inconvenientes generan interés, mora y contravención.”, subrayó.

Contribuyentes no pueden sacar certificado de cumplimiento tributario

Aseveró que la falta de eficiencia ya afecta a la ciudadanía en general. “La RG90 si no tenés al día, no podés sacar Certificado de Cumplimiento Tributario, que es lo más grave en este momento. Hay gente que suspendió viajes, que no puede emprender ni sacar préstamos porque no tienen ese documento. ¿Por qué no están al día?, porque el sistema no funciona”, lamentó Talavera.

Martínez sostuvo que ya enviaron varias notas al Ministerio de Hacienda y pidieron exoneración de las multas por el mal funcionamiento del sistema Marangatú. “Hoy me recibió el viceministro y, para tranquilidad de algunos colegas, por lo menos la promesa es que no habrá multa por contravención o mora” anunció.

Talavera detalló que, según alegan desde la SET, están tirando las declaraciones juradas en una caja y eso hace colapsar el sistema. “En junio van a haber seis cajas y en ellas se depositarán las DD.JJ. Por eso dicen que hasta el mes de junio no va a haber multa”, señaló.

Concluyen que estarán expectantes a los resultados de la reunión de mañana con la SET y estarán en vigilia en la espera de alguna solución a esta problemática que no les deja trabajar tranquilamente. “Nuestro trabajo es muy importante”, resaltó Talavera.