Cargar colapso del Marangatu a contadores y contribuyentes es un abuso de poder, dice tributarista

La abogada tributarista, Nora Ruoti, se refirió a los problemas que se vienen registrando en el sistema Marangatu de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que motivó el reclamo del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), gremio que pidió la cancelación de las multas por incumplimiento de los plazos para la presentación de documentos.

Ruoti expresó que el registro de los comprobantes en sistemas informáticos es una necesidad y un gran instrumento de control, al cual no se oponen ni como profesionales ni como contribuyentes.

A su criterio hasta podría ser “comprensible” el colapso de los sistemas de la SET, pero considera que viola la vigencia de un estado de derecho y representa un abuso de poder cargar las consecuencias del colapso de los sistemas y errores en los procesos de cargas al profesional contable y a los contribuyentes.

También no permitir el derecho constitucional de la deducción de costos y gastos en las liquidaciones de impuestos, a causa de que el sistema no me permite ingresar el comprobante.

No pagar multas y respeto mutuo

La especialista en temas tributarios solicita la exoneración de multas, la aceptación por parte de la SET que el sistema tiene problemas, un mecanismo que permita ingresar las facturas que por derecho constituyen una deducción del impuesto a pagar y una garantía constitucional.

Además, un trato de “respetuo mutuo” con los profesionales y contribuyente, dejando de lado la “prepotencia” cumpliendo los principios básicos de la buena administración pública.

César Martínez, presidente del Colegio de Contadores, había señalado a ABC que el sistema no funciona y que los contadores a veces deben trabajar de madrugada para liquidar el trabajo pendiente. En ese sentido, indicó que el sistema comienza a funcionar desde las 22:00 o 00:00 aproximadamente, horario de descanso y esto genera estrés.

Ante esta situación, un grupo de contadores autoconvocados prevé una gran manifestación el próximo martes 28, frente a la sede de la SET y luego marcharán hasta el Ministerio de Hacienda por este motivo.

Exoneración para afectados

El viceministro de la SET, Óscar Orué, en declaraciones realizadas ayer en ABC Cardinal pidió disculpas a la ciudadanía por las fallas en el sistema electrónico de la entidad y dejó en claro que se exonerarán de multas e intereses a los afectados, para ello deberán presentar la impresión de pantalla de cuando intentaron hacer sus declaraciones.

Además, dijo que existe una resolución firmada en enero que establece que hasta el próximo mes de junio no se aplicarán multas en relación al registro de comprobantes o facturas.

Orué explicó que se está trabajando para ampliar el sistema, que incluirá la ampliación de servidores, entre otras contingencias, para impedir que caídas como la del lunes último se repitan.