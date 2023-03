A febrero, balanza comercial registra déficit de US$ 110 millones

La balanza comercial al segundo mes del presente año registró un déficit de US$ 110,0 millones, esto resulta de la diferencia entre las exportaciones (US$ 2.203 millones), frente a las importaciones (US$ 2.313 millones), según se aprecia en el reporte de comercio exterior divulgado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP).