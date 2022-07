El comercio exterior de Paraguay movilizó US$ 14.054 millones en el primer semestre

Según los datos difundidos hoy, las exportaciones totales al mes de junio del 2022 alcanzaron un valor de US$ 6.899,0 millones, 0,4% menor a los US$ 6.928,7 millones que sumaron en junio del año pasado, de acuerdo con los datos de comercio exterior difundidos hoy por el BCP.

Al desagregar por grupos, se destaca que las exportaciones registradas representan el 71,5% del total y alcanzaron US$ 4.931,8 millones, inferior en 6,8% al valor acumulado a junio del 2021. En tanto que las reexportaciones (comercio fronterizo) concentran actualmente el 23,9% del total y registraron un valor movimientos por US$ 1.651,0 millones, que significó un aumento de 31,8%. De acuerdo con el reporte oficial, la reducción en las exportaciones registradas se explica por menores envíos de granos de soja, energía eléctrica y maíz. En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila vienen incrementando y al primer semestre sumaron US$ 503,0 millones, superior en 19,9% que lograron al sexto mes del año 2021.

Lea más: Ingresos por exportaciones cayeron 3,4% en el primer trimestre

Importaciones avanzan 26%

Por otra parte, las importaciones o compras realizadas por empresas locales a diferentes mercados del mundo alcanzaron US$ 7.155,3 millones, 26,3% más comparado al mismo periodo del año pasado. Las importaciones registradas representaron el 96% del total y alcanzando un valor de US$ 6.871,8 millones, mientras que otras importaciones representaron el 4,0% y sumaron US$ 283,5 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 7,4%.

Balanza comercial en déficit

Según los datos difundidos por la banca matriz, la balanza comercial a junio de 2022 registró un déficit de US$ 256,2 millones,

Lea más: Balanza comercial cerró febrero con déficit de US$ 469,3 millones

Este dato surge al restar las exportaciones totales (US$ 6.899 millones) de las importaciones (US$ 7.155 millones).