Comercio exterior: En enero nuevamente las importaciones fueron mayores que las exportaciones

El informe de comercio exterior fue presentado en la fecha en una conferencia de prensa virtual transmitida desde la sede del BCP, que estuvo a cargo de César Yunis, gerente estadísticas económicas; y de Javier Charotti, encargado de despacho del economista jefe.

Los datos expuestos señalan que en enero pasado se realizaron transacciones en el comercio exterior del país (exportaciones e importaciones) por US$ 2.303,2 millones, lo que representa un aumento de 18,9% con respecto al valor registrado en enero del año pasado.

Las exportaciones totales (que incluyen las registradas por Aduanas, las energía eléctrica, las reexportaciones y las otras exportaciones asentadas en la cuenta de bienes de la balanza de pagos) alcanzaron US$ 1.036,0 millones, 29,9% superior a los registros de enero del año anterior, realizándose transacciones con un total de 90 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones.

En tanto, las importaciones totales (que incluyen las registradas por Aduanas, las asentadas en la cuenta de bienes de la balanza de pagos) alcanzaron a US$ 1.267,2 millones, lo que implica 11,2% por encima de enero del ejercicio pasado, registrándose compras en 107 países que constituyen el origen de nuestras compras externas.

El BCP refiere que como resultado, la balanza comercial cerró con un déficit de US$ 231,2 millones, menor en US$ 111,2 millones al déficit registrado en enero del 2022. En ese año, en total la referida balanza cerró el ejercicio con un déficit de US$ 1.316 millones, luego de 35 años consecutivos de resultado superavitario.

Yunis dijo que la expectativa para el presente año es que la balanza termine con un leve superávit, en torno al 0,4% del PIB, mediante la recuperación de los productos agrícolas e industriales, principalmente en lo que respecta a la soja y derivados, aunque todo dependerá del desempeño de los socios comerciales y de la coyuntura mundial.

Exportaciones por grupo

En relación con las exportaciones registradas, el informe menciona que representaron el 53,4% del total, alcanzando US$ 553,3 millones, superior en 9,9% al valor acumulado en enero del 2022.

El incremento observado se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de maíz, energía eléctrica y arroz de 258,6%, 37,6% y 33,8%, respectivamente; los de mayor incidencia negativa fueron las semillas de soja, el resto de las semillas y frutos oleaginosos y el trigo; en tanto que los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 85,0 millones, superior en 13,8% a lo registrado en el primer mes del año 2022.

Las exportaciones de carne alcanzaron US$ 113,7 millones, representando un aumento de 1,8% con respecto a los US$ 111,7 millones de enero del año anterior. En tanto que, en volumen, aumentó en 15,4% con respecto a enero del 2022.

El informe indica que Chile es el principal destino de la carne, con el 44,0% de participación en el valor total exportado, realizó compras por US$ 50,0 millones, con un volumen de 10,2 mil toneladas en enero del 2023.

Las reexportaciones, por su parte, con el 39,3% del total, registraron un valor de US$ 407,0 millones, con un aumento de 52,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. En tanto, las otras exportaciones, con un 7,3% de participación, registraron un aumento del 185,4% comparado con el valor de enero del año anterior, situándose en un nivel de US$ 75,7 millones.

Importaciones registradas

En cuanto las importaciones registradas, representaron el 96,1% del total, alcanzando un valor de US$ 1.140,0 millones, un 11,4% superior con respecto al valor de enero de 2022, mientras que las otras importaciones representaron el 3,9% restante, por un valor de US$ 49,2 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 13,3%, expresa el informe.

El informe menciona que al analizar el comportamiento de las importaciones registradas por niveles de procesamiento, en valores, se observó que los productos primarios ascendieron en enero 2023 a US$ 29,1 millones, representando un incremento de 120,5%. En ese contexto, lo productos de mayor incidencia positiva fueron el maíz para siembra, el tabaco sin elaborar, entre otros.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento de 9,6% con respecto al valor observado en enero de 2022, alcanzando US$ 65,6 millones, explicado por las mayores importaciones de resto de azúcar y artículos de confitería, otros productos de origen animal y mezclas para la preparación de productos de panadería.

En cambio, las importaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de US$ 909,6 millones, con un aumento de 4,7% con respecto a los niveles registrados en igual mes de 2022, que respondió, principalmente, a las mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, productos farmacéuticos y abonos y fertilizantes.

Las importaciones de combustibles y energía, por su parte, aumentaron en 41,4% interanual, alcanzando un valor de US$ 213,7 millones, se observa aumento en los niveles de importación de gasoil, fueloil y gases, atenuado por la incidencia negativa de las naftas y otros combustibles, aceites y grasas.

Con respecto al régimen de turismo, tuvieron una participación del 25,9%, en tanto que, las de uso interno, registraron una participación del 74,1%.