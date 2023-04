MOPC se desentiende de estacionamientos en oficinas “fantasma”

El Ministerio de Obras Públicas prometió la construcción de un total 2.700 estacionamientos en el marco de la edificación de las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción, pero la obra ya se recibió pero solo tiene 2.000 aparcamientos.

El ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, y el gerente de reconversión urbana, Ricardo Riego, se negaron ayer a informar al respecto. En la víspera, un equipo de este diario se trasladó hasta la sede central del MOPC con la intención de consultar al respecto, pero desde la Dirección de Comunicaciones (Dircom) informaron que dichos funcionarios no iban a hablar sobre el tema.

Asimismo, desde dicha dependencia prometieron responder por escrito las consultas, pero tampoco lo hicieron hasta hoy.

Lea más: MOPC no construyó estacionamiento que prometió en oficinas “fantasma"

Lo cierto es que hasta la fecha no se llegó a construir los 2.700 estacionamientos que debían tener los edificios, pese a que la cartera de Estado incluso firmó una adenda con el Consorcio TBI, integrado por las empresas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA, en marzo de 2019, con la excusa de ampliar el número de aparcamientos.

Esta adenda representó un aumento de G. 95.750 millones, de los cuáles G. 78.870 millones debía destinarse al eje cívico y estacionamientos, según el documento. Pero el eje cívico se construyó con solo 700 estacionamientos subterráneos más, lo que se sumó a los 1.300 lugares que tienen abajo las cinco torres.

Además, aún no se ve en la zona de obras el estacionamiento oeste del eje cívico, que también figura en los planos de la construcción y la adenda que firmó el MOPC con el contratista.

Lea más: Goteras en oficinas “fantasma” del Gobierno: no hay problema estructural, asegura MOPC

Oficinas de Gobierno: Empresa señala que completó lo que le correspondía

El Ing. Rubén Galeano, vocero de la firma contratista, señaló que en el contrato del Consorcio TBI solo se previó la construcción de los 2.000 estacionamientos, tanto en el subsuelo de las torres como en el eje cívico. “En total tenemos 1.850 lugares para vehículos y 200 lugares para motos dentro de los subsuelos”, dijo.

Cuando se le insistió que en la adenda que firmaron con el MOPC, en 2019, también se estableció la construcción del estacionamiento oeste, Galeano dijo que eso “no está en nuestro proyecto presentado a la Municipalidad y que en el plano socializado en su momento por el MOPC hay que ver esas nomenclaturas de este y oeste”, que “no está muy claro”.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones en 2017 (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero tras la adenda mencionada se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora). Sin embargo, no se tiene el estacionamiento prometido, ni tampoco los accesos que figuran en los planos (ver imagen).