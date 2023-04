MOPC no construyó estacionamiento que prometió en oficinas “fantasma”

Cuando comenzaron los cuestionamientos respecto al caos que se esperaba en la zona de las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción, la “solución” que encontró el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue la de erigir un total 2.700 estacionamientos en el marco de la construcción de los edificios, que hoy ya tienen la recepción provisoria de la institución.

Sin embargo, la obra ya se recibió pero solo tiene 2.000 aparcamientos. La cartera de Estado no explica por qué se dejaron de hacer los 700 lugares más que prometió.

“Las cinco torres de oficinas de Gobierno donde se asentarán seis ministerios contarán con dos subsuelos de estacionamientos con lugares para 1.300 vehículos, en el eje cívico adyacente se construirá un estacionamiento para 1.400 vehículos, destinado a las personas que visiten este nuevo distrito, totalizando así 2.700 lugares para vehículos”, informó el MOPC en septiembre del 2018, tras cuestionamientos.

Pero esto no se cumplió, pese a que la cartera de Estado incluso firmó una adenda con el Consorcio TBI, integrado por las empresas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA, en marzo del 2019, con la excusa de ampliar el número de aparcamientos.

Esta adenda representó un aumento de G. 95.750 millones, de los cuáles G. 78.870 millones debía destinarse al eje cívico y estacionamientos, según el documento. Pero el eje cívico se construyó con solo 700 estacionamientos subterráneos más, lo que se sumó a los 1.300 lugares que tienen abajo las cinco torres. Además, aún no se ve en la zona de obras es el estacionamiento oeste del eje cívico, que también figura en los planos de la obra y la adenda que firmó el MOPC con el contratista.

Este diario intentó consultar ayer sobre el tema al arquitecto Ricardo Riego, coordinador del Programa de Reconversión Urbana del MOPC, pero no respondió las llamadas ni los mensajes, pese a las insistencias. ¿Qué pasó de los 700 estacionamientos más que se debía tener y por qué no se construyó el estacionamiento oeste del eje cívico? es la consulta que Riego se niega a responder.

Empresa dice que su contrato previó 2.000 estacionamientos

Mientras tanto, el Ing. Rubén Galeano, vocero de la firma contratista, señaló que en el contrato del Consorcio TBI solo se previó la construcción de los 2.000 estacionamientos, tanto en el subsuelo de las torres como en el eje cívico. “En total tenemos 1.850 lugares para vehículos y 200 lugares para motos dentro de los subsuelos”, dijo.

Cuando se le insistió que en la adenda que firmaron con el MOPC, en 2019, también se estableció la construcción del estacionamiento oeste, Galeano dijo que eso “no está en nuestro proyecto presentado a la Municipalidad y que en el plano socializado en su momento por el MOPC hay que ver esas nomenclaturas de este y oeste”, que “no está muy claro”.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones en 2017 (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero tras la adenda mencionada se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora). Sin embargo, no se tiene el estacionamiento prometido, ni tampoco los accesos que figuran en los planos (ver imagen).

Se espera un caos en el lugar

Cerca de 6.000 funcionarios prestarán servicios en las 6 instituciones que funcionarán en las 5 torres del puerto y se calcula una afluencia 4.000 personas (público o visitantes). Es decir, la zona moverá 10.000 personas por día, pero tras la cancelación del metrobús no se tiene ni transporte público que llegue al lugar, por lo que se espera un caos vehicular en la zona. Por ahora seguirán siendo oficinas “fantasma”, porque aún no podrán mudarse allí todos los entes.