Constructoras urgen medidas de auxilio ante falta de pago por parte del Estado

Debido al atraso del Gobierno en el pago a las constructoras (más de US$ 300 millones), muchas de ellas están al borde de ser devaluadas en su calificación crediticia debido a que no están pudiendo afrontar el compromiso con los bancos, por lo que insisten en una medida urgente de auxilio. Cuestionan que el BCP no ha respondido los pedidos de este sector.