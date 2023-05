Contraloría olvidó fracaso de inversión de los bonos en INC en su reporte a la fiscalía

Si bien la Contraloría General de la República (CGR) remitió ayer un reporte de indicios de hechos punibles al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los cuales fueron hallados en dos exámenes que el ente contralor realizó el año pasado a la Industria Nacional del Cemento (INC), el ente de control “se olvidó” de reportar otras importantes observaciones que encontró en uno de sus informes.

En este sentido, la entidad contralora halló en una auditoría de cumplimiento, de agosto del año pasado, que la cementera pública registró en el 2021 la producción más baja de clinker (principal insumo del cemento) en la historia de la cementera pública, por la constante paralización de su horno de Vallemí, evidenciando de esta manera el fracaso de la inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos en la estatal.

“Durante el ejercicio fiscal 2021 el horno III (de clinkerización) tuvo paradas por un total de 4.355,36 horas, equivalente a 181,48 días, produciendo durante el tiempo de funcionamiento un total de 318.860,47 toneladas de clinker, que con respecto a la capacidad nominal de producción (600.000 tn/año) representó el 53.23%”, resaltó el informe del ente de control de agosto del año pasado, que tiene 135 páginas.

Lea más: INC registró la producción más baja de su historia por los paros en Vallemí

La CGR agregó que “los préstamos otorgados por el Ministerio de Hacienda a la INC para el proyecto de mejoramiento de horno III totalizaron US$ 79.845.600, en distintos periodos; sin embargo, la misma no ha cumplido con el fin principal de la concesión de los préstamos y endeudamiento, que consistió en el aumento de la capacidad de producción, disminución de costos e incremento de los ingresos de la estatal mediante la venta de sus productos, hecho que se evidencia en el continuo descenso de las cantidades de cemento producidas y vendidas en periodos anteriores”

Resaltó que las continuas paradas del horno III “incidieron en la producción de materia prima (clinker) necesaria para la elaboración del cemento, por lo que los ingresos por ventas de productos se vieron disminuidos en el ejercicio fiscal 2021 y consecuentemente la rentabilidad de la empresa estatal”.

“Han transcurrido varios ejercicios fiscales desde la implementación del proyecto mencionado y la INC continúa con un déficit en la producción de materia prima (clinker), repercutiendo directamente en la disminución de la producción de cemento”.

Lea más: Contraloría evidencia que INC no abonó las cuotas de intereses de bonos

INC: pérdidas millonarias, retraso de pago de deudas y fiscalía no ve delito

El ente de control también resaltó que la INC tuvo una disminución considerable respecto a periodos anteriores, llegando a una cantidad total de 9.259.512 bolsas del producto durante el ejercicio fiscal 2021, con relación a la capacidad nominal de producción de cemento de los molinos situados en Villeta y Vallemí, que ascienden aproximadamente a 35.424.000 bolsas de cemento.

“Si bien la institución posee yacimientos de materia prima para la elaboración del clinker, la fábrica de Vallemí no cuenta con la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda requerida para la producción del cemento, razón por la cual la INC, año tras año procede a la importación de clinker, cuyo costo del producto incide directamente en los recursos financieros de la entidad”, resaltó la CGR

Agregó además que la INC no puede cubrir ni sus gastos por la escasa producción del cemento durante el año pasado. “En 2021 tuvo ingresos de G. 351.542 millones, pero sus gastos obligados representaron G. 499.727 millones, es decir, G. 148.184 millones de déficit”, resaltó.

Pero estas irregularidades no fueron consideradas en el reporte de indicios de hechos punibles que remitió la Contraloría a la fiscalía, que tiene una causa abierta sobre esta “inversión” desde hace más de tres años, pero no registra ningún avance.

El caso está en manos del fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019 y según dijo hace poco, hasta ahora no encontró un hecho punible para imputar a los responsables.

Lea más: Millonarias “inversiones” de la INC fracasaron, pero Fiscalía no ve delito

La Contraloría también reveló en esta auditoría de cumplimiento que la INC no abonó las cuotas de los Intereses de Bonos Soberanos, por un importe total de US$ 1.726.100,00, vencidos en octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021, generando al 31/12/21, intereses moratorios de US$ 38.992,10″.

Contraloría solo se refirió al retraso de los pagos de los bonos

La Contraloría evitó informar en la fecha porqué no comunicó al Ministerio Público sobre estos hallazgos y solo se limitó a informar a este diario respecto los retrasos de los pagos del empréstito de los bonos. “Según lo informado por la INC, la falta de pago de los intereses se debió a la pandemia, consecuentemente no se ha contado con la suficiente capacidad productiva para la generación de recursos y poder de esa manera afrontar compromisos financieros asumidos con la citada cartera ministerial”, informó hoy la CGR.

Resaltó que “esto ya había sucedido antes, pero mediante un esfuerzo conjunto de técnicos del Ministerio de Hacienda y de la INC, se ha logrado una recalendarización apropiada pudiéndose dar cumplimiento a dichas cuotas acordadas, incluso en plena pandemia”.

“Es decir, debido a que los intereses moratorios aún no han sido pagados a la fecha de la auditoría, y atendiendo a lo señalado con relación a lo sucedido con anterioridad, no se remitió reporte a la Fiscalía en ese sentido”, justificó el ente de control.

Empero, ante la imposibilidad de la INC de cumplir con el servicio de la deuda proveniente de la emisión de bonos soberanos, la Presidencia de la República nuevamente le aprobó el mes pasado una nueva reestructuración del calendario de pagos, lo que significa que hasta ahora la estatal sigue sin poder pagar sus compromisos.