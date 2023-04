Millonarias “inversiones” de la INC fracasaron, pero Fiscalía no ve delito

Hace más de tres años que el Ministerio Público investiga la “inversión” de US$ 80 millones con financiamiento de los bonos soberanos en la Industria Nacional del Cemento (INC), pero el fiscal del caso dice que hasta hoy no halló hechos punibles para una imputación. Esto pese a que semejante inyección de capital cayó en saco roto, pues no hubo resultado anunciado.