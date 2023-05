En cinco días, la ANDE cortó la energía eléctrica a 5000 clientes morosos

Hasta ayer, la ANDE realizó más de 5.000 cortes de suministros en todo el país a clientes que con tres a más facturas vencidas. E estos trabajos continuarán, adelantó el gerente comercial de la empresa estatal de electricidad, Rodys Rolón.

Añadió que, a la mayoría de sus clientes ya hicieron de nuevo las reconexiones, quienes se acercaron a pagar sus deudas o a financiarlas, conforme a las actuales promociones para hacerlo. “Esperamos que en los próximos días podamos aumentar la cantidad de cortes. Se van sumando cuadrillas de otras unidades administrativas que están apoyando en la tarea. La idea es que cerremos el mes haciendo más de 50.000 cortes”, explicó el funcionario.

La intensificación de los cortes de energía a los clientes morosos hizo que en cinco días, más de 80.000 personas cerrasen acuerdos, con plazos, o paguen la totalidad de sus deudas, contó Rolón.

Asimismo recordó que alrededor de 385.000 clientes tienen tres o más facturas atrasadas en el pago, en todo el país, pero que en Asunción, Central y Alto Paraná se concentran más del 40% de los clientes deudores.

Mientras las deudas de clientes particulares alcanzan los US$ 200 millones, las de entidades del Estado supera los US$ 70 millones, de acuerdo con el gerente comercial. Explicó sin embargo que lo no cobrado a las instituciones no lo suman a la morosidad de la ANDE, porque tienen una gestión diferente de cobro y porque además, no pueden cortarles el suministro.

Entre las instituciones públicas morosas se encuentran ministerios entidades descentralizadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, otros. Pero las tres entidades con mayores deudas con la ANDE son la Industria Nacional del Cemento (INC), con US$ 25 millones, Copaco y Essap. “Juntas las tres instituciones hacen el 70% de la deuda de US$ 70 millones”, especificó Rolón.

La ANDE, que hoy tiene un nivel de morosidad del 31%, pretende bajar a 20 o 22% a fin de este año. “Si el 30% o 40% de esos 385.000 clientes que tienen tres o más facturas vencidas financian o pagan al contado su deuda, tenemos la expectativa de que la morosidad baje entre cinco y siete puntos”, manifestó.