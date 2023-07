Estiman déficit fiscal sería del 5% si se pagan todas las deudas pendientes este año

El futuro titular de la cartera estatal expresó que el tema de las deudas es uno de los puntos principales de la agenda del equipo de transición. Consideró que se debe dar una solución ya que no podemos ser un país serio si tenemos estos compromisos pendientes. “Si existen esas deudas, no es una buena idea tratar de esconderlas y lo que estamos viendo son los mecanismos para resolver eso” afirmó Fernández.

Según estimaciones realizadas por el equipo de Fernández honrar todos estos pendientes (alrededor de US$ 500 millones) en este año significaría un déficit de alrededor del 5%; sin embargo, añadió que las opciones de financiar estos pendientes está analizando el ministro actual Óscar Llamosas y su equipo, ya que las deudas fueron generadas en este gobierno.

Dijo igualmente que los compromisos pendientes se vienen arrastrando por cuatro años desde el 2020, 2021, 2022 y 2023

Detalló que esta situación con las constructoras es igualmente comparable a un retraso que pueda darse en el repago de unos bonos y que el país no puede darse el lujo de simplemente ignorar unas deudas.

Déficit va aumentar

El futuro ministro detalló que una vez que se contabilice o se sinceren las deudas, esto necesariamente va impactar en el déficit fiscal y posiblemente no se cumpla el plan de convergencia de volver al 1,5% del PIB para el 2024

“Según nuestro calculo alrededor del 5% sería el déficit si metemos todos esos pendientes este año, un número que todavía es manejable y que no va hacer que el país quiebre, ya que se trata del reconocimiento de deudas que se vienen arrastrando de hace 4 años”, expresó.

Dijo además que de nada sirve, que un gobierno se jacte por “una cierta cantidad de obras” pero no puede cubrir las deudas. “No me parece una buena situación decir que hay un record de ejecución de obras, pero al mismo tiempo no se pagan estos compromisos pendientes”, afirmó.

Plan de convergencia se podría postergar

Dentro del plan de convergencia de este gobierno, el déficit debería cerrar este año en 2,3% para alcanzar en el 2024 nuevamente el 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad fiscal; sin embargo este plan de convergencia podría postergarse por un par de años a fin de honrar estos compromisos.

Indicó esto probablemente esto signifique que el déficit fiscal este año en lugar de 2,3% del PIB vaya al 3%, o una cifra similar que no desequilibre las finanzas del gobierno. “Es un número manejable mientras vayamos convergiendo al 1,5% y lo que va pasar es que en vez llegar a la convergencia en el 2024 se postergaría para el 2026″ expresó Fernández.

Coordinando PGN 2024

En lo que respecta al proyecto del Presupuesto General de la Nación 2024, Fernández Valdovinos refirió que el equipo de transición está coordinando los trabajos ya que tras la Asunción del próximo 15 de agosto, tendrán apenas 15 días como límite para presentar el PGN al Congreso. “Confío plenamente en el profesionalismo de todos los que están en el equipo de Hacienda acompañando, por ese lado estoy tranquilo, además hay lineamientos y topes importantes que se van a respetar”, señaló

Defiende reestructuración de cartera estatal

El futuro ministro defendió los planes de reestructuración de la cartera estatal que apuntan a mejorara la calidad y eficiencia del gasto en un primer paso de fusionar entes que tienen las mismas características, como el plan para fusionar Tributación y Aduanas.

En un segundo paso estará presentando en los próximos días un proyecto para crear el “Ministerio de Economía y Finanzas”, que reemplazará al Ministerio de Hacienda con el fin de generar las políticas y absorber otras dependencias con las mismas funciones.

“Esta semana me estaré juntando con el equipo técnico, ya tenemos el borrador del proyecto y lo vamos a socializar para escuchar opiniones para que en la brevedad se pueda presentar para ir disminuyendo lo que es el tamaño del aparato estatal”, afirmó

Por el momento solo la reestructuración prevista en el Ministerio de Hacienda como para dar una señal de lo que se quiere hacer paulatinamente. “Esto es una evolución, y no una revolución. Las cosas que vamos ir haciendo vamos hacerlo de manera razonada, equilibrada”, expresó