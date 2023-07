Producción de Itaipú aumentó 35%, pero nuestra tasa de uso solo 10%

Los indicadores, los principales para medir los beneficios reales de la Itaipú binacional, derivan del cotejo de las cifras que publica la entidad binacional cada mes. De enero a junio de este año, la central paraguayo/brasileña acumuló una producción de 40.652 GWh contra 30.111 GWh correspondientes al mismo lapso de 2022.

Luego de varios meses de dura sequía, años inclusive, que hundieron sus indicadores de producción hasta los niveles más bajos de su historia, las lluvias del primer semestre permitieron su recuperación este año hasta en 35% con relación al 2022.

No obstante, pese a esta mayor disponibilidad de energía en la central hidroeléctrica se puede comprobar que su utilización en territorio paraguayo aumentó solo en 9,9% (de 8.613 GWh a 9.463 GWh).

Lea más: Itaipú aumentó su producción y el Paraguay su tasa de cesión

Nuestra tasa de uso en Itaipú no llegó al 30% de la producción total

Apuntemos también que en los primeros seis meses, la tasa paraguaya de utilización de toda la producción de la binacional en este ejercicio fue del 23,3%; en tanto que el año pasado, en el mismo lapso subió al 28,6%. La diferencia, 76,7% en 2023 y 71,4% en 2022, obviamente, fue aprovechada por el sistema eléctrico brasileño.

En lo concerniente a la cesión de energía paraguaya, si comparamos las cantidades cedidas en ambos ejercicios, comprobaremos que la tasa correspondiente dio un salo del 68,1% en 2023 (10.863 GWh Vs. 6442,5GWh),

Lea más: Itaipú: por ceder energía al Brasil recibimos este año menos de US$ 11 por MWh

Si nuestra intención es conocer el tamaño de la tasa de cesión en el 2022 y en el 2023, concluiremos que en el primero de estos años fue del 42,8%, mientras en 2023 fue del 53,3%.

En cuando la columna pago al Paraguay por energía cedida, según las fuentes oficiales, hubo un incremento del 36,7% en el actual ejercicio (US$ 113.555.300 Vs. US$ 83.069.000).

El monto promedio unitario por cesión fue US$ 10,5/MWh

Si queremos saber cuánto nos pagaron desde Brasil, en promedio, en los seis meses de este año, dividiremos la cantidad de dólares que recibió el Ministerio de Hacienda por la cantidad de MWh que cedimos al Brasil, o sea US$ 113.555.300/10.863.000 MWh. En otras palabras, entre enero y junio últimos, el Paraguay recibió US$ 10,5 por cada MWh que cedió, mientras que en 2022 arañó los US$ 13/MWh.