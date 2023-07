Gobierno electo impulsa, sin discusión, aprobación de siete proyectos de reorganización

A los proyectos del nuevo gobierno, que están en carpeta, fueron mencionados por el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, en el programa Enfoque Económico, que se emitió el último sábado por ABC Cardinal y ABC TV.

La lista incluye la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que generó muchas críticas desde diversos sectores.

También la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, que fusiona la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Ministerio de Hacienda, que ya fue presentado en la Cámara de Senadores.

El otro proyecto de ley es el que crea el Registro Único Nacional (RUN), que unifica la Dirección Nacional de Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial; el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda; y el Departamento Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Se suma el proyecto que crea la Superintendencia de Valores, que pasará a depender del Banco Central del Paraguay (BCP), en sustitución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que también ya cuenta con media sanción de Diputados.

Además, presentarán en breve los proyectos que crean la Superintendencia de Pensiones; el que eleva el viceministerio de Minas y Energía del MOPC a la categoría de ministerio; así como el que unifica el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa).

Proyectos no se someten a discusión

Ferreira manifestó su preocupación ante la falta de discusión de los proyectos que están impulsando, porque los debates los enriquecen y permiten mejorarlos, pero que esto se está tratando “a nivel de aplanadora”.

“Esto para mi es el tema más preocupante, creo que son transformaciones profundas de la forma de organización del Estado y deben ser consultadas a muchos sectores”, indicó.

Añadió que queda la duda de si todo va a ser discutido de esta manera, se está aprovechando un momento determinado o si se quiere comenzar con algo distinto. “Creo que no cambia mucho la situación si es que abrimos la discusión, que puede ayudar a enriquecer estas leyes”, planteó.

El exministro agregó que encarar la transformación de siete entidades, todas juntas, no va a ser tarea fácil y que podría generar un caos. “Esperamos que no se genere un caos, que las conclusiones sean positivas, pero mientras no tengamos una discusión conocemos muy poco, solo conocemos los valores generales”, explicó.

Sin embargo, a si croterio, las reformas de fondo no están en discusión y , en ese sentido,citó el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, que debe empezarse a discutir.