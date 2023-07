Advierten sobre “último golpe” a INC antes del cambio de Gobierno

La Industria Nacional del Cemento (INC) está a punto de adjudicar una millonaria licitación, bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica, para la adquisición de 300.000 toneladas de puzolana natural, que es utilizada como materia prima para la elaboración del cemento puzolánico.

Dicha cantidad es para una producción de tres años, por lo que los técnicos de la cementera advirtieron que se trataría del “último golpe” de la administración de Ernesto Benítez a la INC, pues el proceso de adquisición se está haciendo a las apuradas y a un mes de que termine el periodo de Gobierno de Mario Abdo Benítez.

El llamado en cuestión se publicó el 19 de junio último y las propuestas de dos firmas interesadas se recibieron el 29 del mismo mes, es decir, se otorgó un plazo de solo 10 días a los interesados. En este sentido ofertaron las empresas Auto Control SA, representada por Celsa Irene Vera de Candia, y Agroindustrial Calpar SA, representada por Francisco Rubén Careaga Meaurio.

El monto de referencia de la licitación es de G. 24.495 millones, con la modalidad de contrato abierto con abastecimiento simultáneo. Pero las ofertas presentadas sobrepasaron dicho precio, pues Auto Control SA propuso un monto máximo de G. 25.500 millones y Agroindustrial Calpar SA ofertó G. 26.670 millones. Las ofertas siguen en evaluación.

INC tiene contratos vigentes, pero apuró llamado

Los técnicos de la cementera pública advirtieron que desde que se lanzó la convocatoria sospechan de que se trataría de un negociado. Esto porque la estatal tiene aún dos contratos vigentes con las mismas empresas que ahora se presentaron sus ofertas para la provisión puzolana.

Según los expertos, con el saldo de estos dos contratos, que datan del 2019, la INC puede seguir produciendo por 11 meses más, pero aún así Benítez apuró otro llamado, a pocas semanas de que termine el periodo de Gobierno.

Los contratos vigentes con estas mismas compañías también fueron para la provisión de 300.000 toneladas por G. 24.495 millones, pero no fueron agotadas hasta hoy, justamente por la escasa producción de la INC en los últimos años, por lo que no era necesario aún apurar una nueva licitación, según señalaron.

Ernesto Benítez aún no sabe si adjudicará

El titular de la INC, Ernesto Benítez, manifestó ayer a ABC que pese a que publicó la licitación y ya recibió las ofertas, aún no sabe si lo llegará a adjudicar, porque según indicó, se debe realizar pruebas a al producto que se proveerán, lo que tardaría un mes más como máximo.

Asimismo, señaló que el equipo de transición ya pidió informes con respecto a la licitación en cuestión y que su intención es que la estatal no se quede sin el insumo vital, como ya ocurrió en años anteriores. Sin embargo, admitió que la INC aún tiene puzolana para producir al menos hasta fin de año.