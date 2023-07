Gobierno reflota proyecto de ley para crear superintendencia de pensiones

El proyecto del Ley de Supervisión de Pensiones es otra propuesta normativa que no pudo prosperar durante la administración de Abdo Benítez, pero que intentarán dar entrada al Congreso en los próximos días.

Este plan forma parte del paquete de reformas consideradas necesarias y urgentes para el país y que buscará impulsar el entrante gobierno de Santiago Peña.

El borrador del proyecto que está siendo socializado con los agentes económicos establece entre otros puntos la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que funcionará bajo el eje del Banco Central del Paraguay (BCP).

Entre las atribuciones de la superintendencia de pensiones figuran por ejemplo la atribución sobre disposiciones de sosteniblidad, capital mínimo, límites, condiciones y lineamientos, fiscalizaciones y auditorías, entre otros.

Consejo consultivo

El referido proyecto también propone la creación del Consejo Consultivo, como un órgano colegiado y deliberativo, integrado por el presidente del Banco Central del Paraguay, las máximas autoridades de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y por un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores, con el cometido de dar apoyo deliberativo, dentro del ámbito de su competencia. Todos los integrantes contarán con derecho a voz y voto para la determinación de sus decisiones.

Algunas de las funciones de este consejo serán de la sugerir candidatos para la conformación de la terna de candidatos a ocupar el cargo de Superintendente, podrá recepcionar y evaluar los informes técnicos elaborados por la Superintendencia, y emitir observaciones y aclaraciones que corresponda.

También podrá evaluar y proponer al Poder Ejecutivo las reformas legales y reglamentarias tendientes al mejoramiento del sistema nacional de jubilaciones y pensiones.

Otra de las funciones serán la de establecer canales de consultas, quejas y reclamos de los trabajadores, empresarios y actores sociales, conformar mesas de dialogo tripartitas para analizar, socializar y legitimar proyectos e iniciativas de reformas legales de seguridad social, convocar al Superintendente en los casos que sean necesarios, entre otras

Una ley muy necesaria

El ministro de Hacienda Óscar Llamosas se refirió al proyecto, señalando que es una ley muy necesaria para el país, ya que hoy conviven más de 7 cajas y la mayoría está con serios problemas de déficit.

Con relación al proyecto rechazado, detalló que se hicieron varios ajustes. “Siguiendo la experiencia que se tuvo con esa ley bastante amplia y compleja, ahora se trabajó más en una ley corta, creo que tiene la mitad de los artículos que tenía esa ley original y, básicamente, lo que se busca es generar confianza principalmente, ya que con esa ley anterior se creó mucha desconfianza, tanto de parte de los administradores, beneficiarios, jubilados y de otros sectores”, afirmó Llamosas.

El jefe del equipo económico aseguró que se trabajó en una ley más sencilla, una ley marco, que permita ir construyendo esa confianza con los demás sectores y que finalmente exista un ámbito en el cual se pueda monitorear a cada una de estas cajas. “Porque finalmente detrás de estas cajas está el Estado para socorrer”, expresó.

Dijo que aunque aporten las personas del sector privado, ya se tuvo la experiencia con la Caja Bancaria, donde el Estado finalmente tuvo que salir a rescatar y se tuvo que destinar más de US$ 100 millones de los impuestos de cada uno de los contribuyentes, en donde solo el 20% aporta a un sistema de seguridad social. “Son cuestiones realmente injustas que buscamos corregir con esta iniciativa”, afirmó.

Otra de las urgencias es detener el déficit de la Caja Fiscal que le cuesta a todos los paraguayos casi US$ 200 millones al año.

Antecedentes de primer proyecto rechazado

En un primer intento de crear una ley de supervisión de pensiones se dio en el 2018 en medio de la transición del gobierno de Cartes y Mario Abdo Benítez. El proyecto liderado por el ex ministro de Hacienda Benigno Lopez y hermano del presidente Mario Abdo, fue aprobado en primera instancia en Diputados, luego Senado rechazó y fue devuelto a la Cámara Baja donde no se consiguió los votos para la aprobación. Los puntos cuestionados en ese proyecto eran entre otros los límites máximos establecidos para las inversiones como porcentaje del Fondo respectivo y la integración del consejo consultivo que inicialmente no incluía a representantes del sector privado (obrero y patronal), lo que fue una de las principales críticas al plan.

Sindicato de trabajadores convoca a reunión urgente

La Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUTA) convocó a través de un comunicado a un reunión urgente para este jueves 27 de julio donde abordarán y analizarán el alcance del proyecto de Ley de Supervisión de Pensiones, que está en etapa de socialización con los agentes del sector para ser presentado en los próximos días al Congreso.

El comunicado va dirigido a los miembros del Comité ejecutivo nacional, delegados nacionales, permanentes, secretarios generales y miembros de sindicatos afiliados, donde se les insta a participar de una reunión a realizarse mañana jueves 27 de julio a las 09:00 en el local de la Central Nacional de Trabajadores, sito en Piribebuy y Hernandarias donde tratará sobre el proyecto de Ley de Superintendencia de Pensiones, que está se está socializando y será presentado en breve por el Poder Ejecutivo al Congreso

“Este plan que está en estudio amerita un debate serio y responsable de los trabajadores y trabajadoras”, refiere la nota firmada por el gremio convocante.