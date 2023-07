Copaco cobró una fortuna por instalar ineficiente internet en escuelas del país

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), dirigida por Sante Vallese, firmó un convenio de cooperación institucional con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), cuyo titular es Fernando Saguier Caballero, para la provisión del servicio de internet a varias instituciones educativas del país.

El documento se firmó el 14 de julio de 2021 y la Copaco se comprometió a instalar el acceso a internet, de 5 megas, en 386 escuelas del país, en tanto que el MITIC se responsabilizó de pagarle G. 25.683 millones por el montaje de la fibra óptica, los accesorios que requieran el emprendimiento y la conexión.

El acuerdo se financia con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y se ejecutó sin licitación, a través de un convenio interinstitucional, razón por la cual no se rige por la ley de Contrataciones Públicas.

Ya el 29 de setiembre del 2021, el MITIC le pagó a la Copaco el 35% del monto del contrato, más de G. 8.674 millones, para que la telefónica pública tenga recursos para iniciar los trabajos y comprar los insumos que sean necesarios.

Sin embargo, a dos años de la firma del acuerdo, la telefónica estatal llegó a “conectar” a 290 instituciones, pero en la práctica todas tienen problemas de conexión e incluso, en algunas escuelas, las redes no funcionan, según confirmó a este diario Miguel Mareco, miembro del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

“Estuve haciendo un sondeo del convenio y de las 386 instituciones, las casi 300 (conexiones) colocadas no funcionan como debe ser. Se cuelgan cada rato, se le llama a la gente de Copaco, pero no vienen. Están instalados, pero no funcionan, es un fracaso total”, denunció Mareco.

Copaco reclama cobro de G. 5.132 millones más

Pese a esta situación, la Copaco le reclamó al MITIC el 7 de julio último el pago de una factura por G. 13.807 millones, por la cuestionada conexión que instaló en las escuelas. Dicha factura incluye el anticipo de G. 8.674 millones que ya le habían pagado en 2021, lo que significa que la telefónica ahora pretende cobrar otros G. 5.132 millones más.

El presidente de la empresa, Sante Vallese, evita dar explicaciones a la ciudadanía y desde el MITIC admitieron que la pésima situación financiera de la telefónica pública, de público conocimiento, está afectando al plan, que registra un importante retraso, pues todo debía estar funcionando hace un año.

El director general de Infraestructura del MITIC, Hugo Tarabini, responsable del plan, admitió que Copaco ya tuvo una demora de un año para completar las redes de los establecimientos y señaló que no es por culpa del Mitic, sino de Copaco, que en fue contratado para proveer el servicio.

Al mismo tiempo, señaló que están analizando la última factura y que aplicarán multas a la telefónica pública por las demoras. Señaló además que trabajarán para que las redes funcionen, pues según dijo, el plan tiene una duración hasta el 2028.

En Paraguarí y Alto Paraguay no funcionan

Un total de 15 instituciones educativas de siete distritos del departamento de Paraguarí, que fueron “beneficiadas” con el convenio Copaco-Mitic, en su mayoría, no cuentan con internet, en especial las que están en el área rural. Mientras que aquellas instaladas en el sector urbano, manifiestan que el servicio de Copaco es deficiente, informó la periodista Emilce Ramírez.

La directora de la escuela N° 1.363, República del Paraguay, de la compañía Azcurra de Pirayú, Luisa Jara, manifestó que desde la instalación de una caja negra en su institución educativa se realizaron las conexiones e instalaciones de dos routers, pero lastimosamente no tienen señal.

Asimismo, el director de la escuela San José de Yaguarón, Édgar Caballero, manifestó que la institución está en el área urbana, pero que de igual manera el servicio de Copaco es deficiente, con cortes intermitentes. A su vez, el director de la escuela Melania Zarza, de la compañía Aguai’y, de Carapeguá, Eduardo Vera, manifestó que más días están sin internet.

Varias instituciones educativas del Alto Paraguay, donde debían instalarse el servicio de internet, en el marco del convenio de Copaco y Mitic, siguen sin contar con esta elemental herramienta para el desarrollo de la educación de niños y jóvenes, indicó el corresponsal Carlos Almirón.

La escuela Tte. 1º Adolfo Rojas Silva de la lejana Bahía Negra es una de las instituciones donde debía instalarse el servicio, sin embargo la directora Estela Cáceres, sostuvo que hace bastante tiempo se logró instalar los equipos dentro de la institución, pero este nunca funcionó.

Algo similar sucedió en el colegio nacional Juana María de Lara de Puerto Casado en donde trajeron las máquinas, pero hasta ahora no logran ponerla en funcionamiento, dijo la directora Laura Díaz. En la escuela Ramón Bejarano de Fuerte Olimpo, donde también funciona el Centro de Educación Básica para personas Jóvenes y Adultas Nº 17-12, igualmente debía instalarse el sistema de internet, pero el servicio no funciona, según el director de la institución, Arnaldo Herebia.

Problemas en Misiones y Cordillera

En San Juan Bautista, Misiones, fueron incluidas en el convenio de Copaco y Mitic las escuelas básicas número 1.250 Rómulo Leguizamón Prieto de la compañía de San Cristóbal, y la número 7.293 Maestros Rurales, del barrio Jata’i, informó el corresponsal de ABC Color Jesús Riveros.

El director de la escuela Rómulo Leguizamón Prieto, profesor Ursino Caballero, mencionó que en el 2021 iniciaron la instalación para el uso de este servicio y que recién entre mayo y junio de este año pudo entrar en funcionamiento, “pero no es tan útil, ya que en una semana dos días sí o sí cae la señal”.

El director de la escuela básica número 7.293 Maestros Rurales, del barrio Jata’i, César Morínigo, mencionó que él puede calificar de muy bueno el servicio. “En nuestra institución puedo señalar que tuvimos dos etapas del servicio; la primera fue al comienzo, en el año 2021, donde sí registramos muchísimos inconvenientes, tuvimos constantes cortes, no nos funcionaba y teníamos que recurrir al MEC central, donde nos derivaron al Mitic”.

En el departamento de Cordillera, varias ciudades también fueron beneficiadas con el servicio de conexión de internet, en el marco del acuerdo entre Copaco y Mitic.

Sin embargo, el problema principal es que no tienen un buen servicio, pues la red se cuelga constantemente, como ocurre en la escuela básica número 362, Santo Domingo de Guzmán, de la ciudad de Isla Pucú, compañía Pindoty, según reportaron a ABC los docentes de dicha casa de estudios.

Lo mismo ocurre en la escuela básica número 431, Juan Pereira, de la Compañía Villa San Juan, también de la mencionada localidad, donde el servicio es muy lento y también se cuelga constantemente, según reportaron los docentes. Según indicaron, los técnicos verifican el servicio constantemente en dicha institución, pero que aún así se tiene problemas.

“El servicio es bueno, pero solo a veces. Los técnicos vienen constantemente y pese a ello seguimos con problemas”, mencionó una docente que llamó a la redacción de este diario para quejarse.