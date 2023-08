Deuda pública: US$ 794,6 millones pagados a los acreedores en el primer semestre

La cartera fiscal dio a conocer el último martes el informe sobre deuda pública a junio, en donde resume el endeudamiento total acumulado, el servicio de la deuda y los desembolsos recibidos por el país.

El endeudamiento total, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 15.565,6 millones, que equivale a 35,1% del producto interno bruto (PIB).

Los pagos efectuados a los acreedores por este nivel de deuda contraída sumó al cierre del primer semestre US$ 794,6 millones, lo que representa un aumento de US$ 419,2 millones y equivale a 111,6% más con relación a lo abonado en el mismo lapso del año pasado cuando alcanzó US$ 375,4 millones.

Incluye la amortización del capital, los intereses y comisiones abonadas a los organismos multilaterales de créditos, a los tenedores de bonos del Tesoro local e internacional y a los inversionistas que realizan obras de infraestructura en el país mediante la ley llave en mano.

El monto para estar al día con los compromisos financieros cada año es mayor, atendiendo que el nivel de la deuda va en aumento y los intereses crecen debido a las altas tasas existentes en el mercado.

Nueva emisión de bonos del Tesoro

Hacienda también anunció para el próximo martes 8 la realización de una nueva subasta pública para la colocación de bonos del Tesoro, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

La nueva emisión será por valor de G. 81.627 millones (US$ 11,1 millones al cambio vigente), que había quedado tras la emisión internacional llevada a cabo a fines de junio.

La operación prevé la reapertura de dos series de títulos, a 5 y 7 años por G. 33.500 millones y G. 48.127 millones, a una tasa de interés de 8,25% y 9,03% respectivamente, dice el informe.

De febrero a junio último, Hacienda ya colocó en el mercado local bonos por un total de US$ G. 802.074 millones (US$ 113 millones).

En el mercado internacional, también en junio colocó bonos soberanos por valor de US$ 500 millones, de este monto US$ 430 millones fueron autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones por ley de administración de pasivos o también conocida como ley de “bicicleteo” de deuda.

Los US$ 430 millones serán utilizados para financiar el presupuesto vigente y US$ 70 millones fueron destinados a la recompra de bonos con vencimiento en 2026, de acuerdo con lo explicado en su momento por Hacienda.