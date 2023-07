Deuda Pública: pago de intereses aumentó 46,8% en el primer semestre

Los datos sobre la deuda pública forman parte del informe de “Situación Financiera” al mes de junio, que la cartera de Hacienda dio a conocer el último lunes, en el que se detalla los ingresos y los gastos ejecutados dentro de la administración central.

Según el informe, Hacienda pagó de enero a junio G. 2,4 billones (US$ 338,2 millones) a los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro para estar al día con los compromisos financieros, lo que representa 46,8% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando los desembolsos sumaron G. 1,6 billones (US$ 230,3 millones).

El informe menciona que el incremento del 46,8% en el pago de los intereses a los acreedores se explica principalmente por los aumentos de las tasas de interés de la deuda con organismos multilaterales.

La diferencia entre uno y otro año representa G. 766.000 millones (US$ 107,9 millones) más para las arcas del Estado, compromisos que se abona con los fondos provenientes de la recaudación de impuestos.

Los intereses se pagan por los préstamos obtenidos de los organismos financieros internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y otros; así como a los inversionistas que tienen en su poder bonos del Tesoro, por colocaciones realizadas en el mercado local e internacional.

Deuda pública total a abril

El aumento de la deuda también es otro factor por el cual crece los pagos en concepto de intereses. Al mes de abril, la deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas) ascendía a US$ 15.444,4 millones, lo que representa 34,3% del producto interno bruto (PIB).

A la administración central le corresponde US$ 13.821,3 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.623,1 millones (3,6% del PIB), aunque gran parte de éste último grupo tiene la garantía del Tesoro.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, al mes de junio, para el servicio de la deuda (incluye intereses, amortización y comisiones) destinaron poco más de G. 3 billones (US$ 436,1 millones).

La cartera fiscal no dio a conocer aún el informe de deuda al mes de mayo, a pesar de haber pasado ya el tiempo en que lo hace habitualmente.

Colocación de bonos del Tesoro

A fines de junio último sumaron otros US$ 500 millones con la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, para financiar parte de los gastos presupuestados y bicicletear los vencimientos.

Estos títulos de deuda fueron colocados a un plazo de 10 años y vencimiento en el año 2033, con una tasa de interés de 5,85%, según informó en su oportunidad Hacienda.

De los US$ 500 millones, el fisco señaló que US$ 430 millones serán destinados al financiamiento de los programas presupuestados y US$ 70 millones para la administración de pasivos del bono 2026, reduciendo así el nivel del mismo a US$ 457,1 millones.

Antes, en el ámbito local, de enero a mayo, Hacienda ya había emitido bonos del Tesoro por más de G. 802.074 millones (US$ 110,61 millones) para cubrir el presupuesto.