Deuda Pública: pagos alcanzaron US$ 724,6 millones

Los datos de la cartera dan cuenta de que al cierre de mayo, la administración central pagó en concepto de deuda US$ 623,1 millones y las entidades descentralizadas pagaron US$ 101,5 millones, totalizando el desembolso US$ 724,6 millones.

El monto de referencia fue abonado a los organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro en el ámbito internacional y nacional; y a inversionistas que realizan obras bajo la ley de llave en mano.

Lea más: Deuda pública: se mantiene en 34,4% del PIB

Los pagos incluyen la amortización del capital, que se cubre con nuevas deudas, principalmente emisión de bonos del Tesoro; los intereses y comisiones, que se financia con recursos genuinos del Estado, atendiendo que es considerado un gasto corriente, y la ley prohíbe que se cubra con deuda.

Pagos realizados el año pasado

El año pasado, la administración pública abonó en concepto de servicio de la deuda un total de US$ 1,014,1 millones, porque los compromisos aumentan y los intereses que crecen.

La deuda pública total al mes de mayo, según el informe de Hacienda, asciende a US$ 15.475,9 millones, que equivale a 34,4% del P IB, dentro de esto la deuda externa se situó en US$ 13.611,2 millones y la deuda interna en US$ 1.864,4 millones.

Lea más: Deuda pública: en administración central aumentará este año US$ 1.306 millones

El monto es levemente inferior al registrado en abril último, cuando el total alcanzó US$ 15.486,3 millones, lo que equivale al 34,4% del PIB (el monto fue ajustado ya que inicialmente el informe al mes de abril contemplaba como saldo US$ 15.444,4 millones, 34,3% del PIB).