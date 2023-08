Ministro designado del Mades ya adelantó que no se dejará presionar por la UE

Rolando de Barros, el futuro ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) manifestó a ABC que no permitirá que “presiones extranjeras” marquen la agenda en lo relativo al ambiente, durante el Gobierno del presidente Santiago Peña. Las declaraciones las había brindado durante el recorrido de Peña en la Expo Mariano Roque Alonso 2023, recientemente.

Al ser requerido referente a sus prioridades en la cartera estatal, respondió que serán “el desarrollo sostenible del país, que todas las actividades realizadas en el Paraguay tengan un seguimiento, una declaración de impacto ambiental, que cumplan con todas las legislaciones ambientales, no dejarnos llevar por presiones extranjeras, sino hacer respetar nuestras leyes”.

Cuando se le insistió a qué se refería con la expresión “presiones extranjeras”, precisó que hacía referencia las reglamentaciones de la Unión Europea (UE) y otros países. “Varias reglamentaciones de la Unión Europea y de otros países que hoy en día quieren justamente exigirnos o reglamentar sistemas de manejo que aquí en Paraguay”, expresó.

Añadió que el bloque extranjero “quiere exigirnos sistemas de manejo que aquí en Paraguay no lo estamos haciendo o no lo manejamos, y no queremos patentarnos en otro sistema de producción”.

“Las cosas que se están haciendo bien (en nuestro país) hace mucho tiempo y demostrar eso, ha posicionado a Paraguay en el mundo”, puntualizó la máxima autoridad en el cuidado del ambiente designado por la próxima autoridad del Ejecutivo.

En ese contexto, se le requirió su opinión acerca de la modernidad de las exigencias de Europa y lo relativo a los ajustes necesarios para combatir el cambio climático, mencionó que “realmente depende del criterio de cada uno. Nosotros somos técnicos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo”, dijo.

Agregó que la UE habla del 2020 para adelante. “Si nosotros vamos a realmente analizar lo que pretende la Unión Europea, ahí ya evita el cambio de uso del suelo en el Chaco. En el Chaco no existe una ley de deforestación cero”, afirmó.

Desarrollo social en el Chaco

Rolando de Barros fue abordado referente a los planes para el Chaco Paraguayo, área que preocupa a varios organismos no gubernamentales, locales e internacionales. Indicó que en el Chaco todos los productores se rigen en base a un criterio técnico para su desarrollo.

“Tenemos que seguir desarrollándonos”, afirmó.

Como carencias, De Barros citó que en esa Región Occidental del país falta infraestructura, escuelas, universidad y centro de salud.

“Hay que tener en cuenta que solo el 3% de la población está viviendo hoy ahí y hay muchas infraestructuras viales también que están previstas para esa área. Entonces, con lo que establece la Unión Europea, ya no podemos hacer ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta en la región occidental, ni en ninguna parte del territorio”, afirmó.

Negó que ese desarrollo para atender necesidades implique una amenaza para el ambiente. “Implicaría un desarrollo a costa de un beneficio social para todos los paraguayos. Eso es lo que implica”, afirmó.

Paquete de proyectos de ley

Rolando de Barros reconoció que la normativa de deforestación cero, que rige en la Región Oriental, está muy bien redactada. Sin embargo, observó que es necesario incentivos fiscales para el cumplimiento de esa normativa.

Citó que una apunta a potenciar la ley de servicios ambientales, que es una normativa que promueve la conservación de bosques nativos. Otro está vinculado a la ley de certificado de bonos de carbono, que también promueve la conservación del ambiente y el manejo sostenible.

Asimismo, anunció que se hará una certificación y trazabilidad de toda la producción que se está desarollando en el país, “que sea justamente con criterios técnicos basados en investigación de ciencias”, aseguró.

En ese sentido, se consultó si aplicaría modificaciones a la ley de “deforestación cero”. “La ley de deforestación cero se promovió por 10 años más prácticamente. Para nosotros es una herramienta que está teniendo efectos positivos para la conservación y eso se va a mantener”, recalcó.

Si bien habló de efectos positivos de la citada normativa, existen varias denuncias del incumplimiento de la misma. Al respecto, el futuro ministro reiteró lo relativo a incentivos fiscales.

“Que el tenedor de los bosques pueda recibir una exoneración impositiva, o que los fondos que muchas veces se manejan a nivel internacional puedan ir directo al dueño o propietario de ese bosque para su conservación. Esas son las herramientas financieras en las que vamos a trabajar, que hoy en día está muy de moda hablar de finanzas sostenibles”, finalizó.