El gas es sólo una excusa “poco creíble” para ingresar a Médanos del Chaco, advierte especialista

Ignacio Ávila, especialista en biodiversidad y biogeografía, ocupó el cargo de Director de Hidrocarburos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2015. Al analizar el proyecto de ley en torno a la apertura del Parque Nacional Médanos del Chaco a la explotación de hidrocarburos, que será estudiado mañana en la Cámara de Diputados, Ignacio Ávila plantea una serie de cuestionamientos. El primero de ellos guarda relación con la posibilidad de uso del gas para el mercado interno.

Al respecto, el especialista menciona que “es absolutamente falso que podremos usar el gas que eventualmente se produzca en la zona del parque nacional. Nuestro país utiliza Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se distribuye en garrafas”.

Agrega que “el gas que se podría obtener en la zona de Médanos del Chaco es Gas Natural Carburante (GNC) que tiene una densidad diferente, con un alto contenido de metano. Estos productos no son compatibles entre sí, son absolutamente diferentes”.

Entrando en detalles dijo: “El gas natural se transporta en tuberías, no en garrafas. Esto implica realizar una inversión multimillonaria para la instalación de un gasoducto desde Médanos del Chaco hasta los centros de consumo”.

No se trata sólo del transporte, también del uso domiciliario: “Las cocinas a gas con garrafas no pueden utilizarse con el gas natural. Todas las cocinas del país serán inservibles y el sistema de distribución de gas deberá cambiarse. Hablamos de un gasto que tendrá un impacto directo en cada una de nuestras casas”.

Sostiene que “se miente al decir que tendremos un gas más barato”.

El parque Médanos del Chaco será cuadriculado

Al hablar de la exploración de gas o hidrocarburos, Ignacio Ávila destaca que “requiere estudios de alto impacto, en contra de los objetivos de protección que giran en torno a un parque nacional como es el caso de Médanos del Chaco”.

“Abrir un pozo no tiene impacto, pero depende de donde este ubicado porque se tienen que construir caminos. Si la abertura está en medio del parque, obviamente se deben instalar caminos para llegar al lugar, con un alto movimiento de vehículos”.

Trajo a colación el pozo instalado en Gabino Mendoza, que está ubicado en el borde del parque nacional. “Resulta difícil entender por qué no se realizan investigaciones en torno a Gabino Mendoza, en el área que está fuera de Médanos del Chaco. Se tiene la impresión de que se desea ingresar a toda costa en el área protegida”.

Agregó que: “En el tema del gas o los hidrocarburos, se actúa con absoluta irresponsabilidad. Se tiran nomás ideas sin importar factibilidad de costo. Ahora mencionan la posibilidad de generar electricidad con gas, para abastecer las colonias menonitas del Chaco Central que están a 300 kilómetros del parque nacional. Pero no hablan de que tendrá que construirse un gasoducto, sumado a que la generación de electricidad con gas natural es más cara que la energía hidroeléctrica”.

Al hablar de costos se tiene que recordar que Bolivia instaló en la ciudad de Yacuiba una planta fraccionadora de gas natural a gas licuado, para su exportación a Argentina y Paraguay. El costo de la instalación fue de 1.600 millones de dólares, sólo en la construcción de la planta. Aparte, la inversión de gasoductos desde los campos gasíferos hasta Yacuiba.

Modelo de desarrollo

En la entrevista, Ignacio Ávila insistió en la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible y volvió a mencionar que resulta llamativa “la insistencia en ingresar en el parque nacional cuando se pueden realizar investigaciones fuera del área protegida. Se tiene la impresión de que se busca ingresar a Médanos del Chaco del modo que sea”.

“Lo peor de todo – siguió diciendo – es que se utilizan mentiras para justificar el cambio de la ley del parque nacional: se miente al decir que seremos autosuficientes en gas”.

Recordó que “se habla de capacidad de producción de gas en Paraguay, pero no hay un sólo estudio que pueda sostener estas afirmaciones. No se tienen pozos de prueba como aval. En Gabino Mendoza sale gas, pero no se conoce qué magnitud que podría tener la reserva. No hay que dejar de mirar el lado boliviano, donde los pozos de gas en la frontera se están cerrando por falta de productividad”.

El modelo de exploración también fue otro elemento que cuestiono: “Se realiza por medio de estudios sísmicos. Se abren picadas, se cuadricula un área y allí se meten camiones que ponen cargas explosivas para producir micro sismos”.

“Este sistema de estudio tiene un alto impacto negativo en el medio ambiente, en contra de todo objetivo de protección de la biodiversidad”.

Finalizó diciendo: “Un grupo de empresarios pretende ingresar en el Parque Nacional Médanos del Chaco sin importar el impacto ambiental en el área protegida. Es un modelo de desarrollo extractivo, sin consideración sostenible. No importa que allí vivan comunidades indígenas guaraníes. Tampoco importa el medio ambiente. Es simplemente entrar”.

Insistió en que “no resulta claro el alto interés por ingresar en Médanos del Chaco, porque el gas es una excusa poco creíble”.

La Cámara de Diputados estudia mañana, como primer punto, el futuro del parque nacional. El diputado cartista Edwin Reimer, quien no fue reelecto, es el principal promotor de la modificación de la ley de protección de Médanos del Chaco.