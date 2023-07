Santiago Peña defiende fusión de la SET Aduanas y espera que se apruebe

El presidente electo Santiago Peña asistió ayer al predio de la Expo Feria Mariano Roque Alonso, en primer término para reunirse con autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), y realizar un recorrido por el predio.

En declaraciones a la prensa, Peña se refirió al proyecto de Ley que crea “La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, para fusionar los entes de recaudación (Tributación y Aduanas). Dijo que es un plan importante de reforma y que espera que el mismo pueda ser aprobado hoy en la Cámara Alta.

Sobre los cuestionamientos que se hicieron al proyecto, así como la celeridad para su aprobación, Peña defendió el plan mencionando que hay opiniones muy calificadas de técnicos y ex viceministros que ven que va ser una Ley muy necesaria para que las dos instituciones que se dedican a recaudar trabajen de manera más coordinada.

El plan se aprobó en tiempo record en la Cámara de Diputados y como van las cosas, también correría de la misma forma en la Cámara Alta, sin haber socializado lo suficiente con los gremios y sectores afectados.

Sin embargo, para Peña este plan ya agotó suficientemente las instancias de discusiones, refiriéndose a una audiencia pública que se realizó a los apurones esta semana y en las comisiones.

“Si Dios quiere, el jueves (por hoy) ya vamos a tener la aprobación de la unificación SET Aduanas que es un anhelo de años” apuntó.

Seprelad: plena confianza de Peña en Liliana Alcaraz

Por otra parte, el presidente electo fue consultado sobre la designación de la fiscala Liliana Alcaraz para dirigir la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), sobre quien pesa cuestionamientos por su actuar en los casos designados como los relacionados a Darío Messer e incluso denuncias contra el ex presidente Horacio Cartes.

No obstante, el presidente electo aseguró que tiene “plena confianza” en Alcaraz para dirigir esta institución.

“Es una persona que tiene mucha experiencia con todo lo que es prevención del lavado de dinero. Fue miembro del equipo que apoyó mucho en el proceso para que Paraguay pase la evaluación del Gafilat. Claramente tiene el conocimiento y la idoneidad y actualmente goza de toda mi confianza para un área tan sensible que es la Seprelad”, expresó Peña.

Al ser consultado sobre otros cuestionamientos en la gestión de la fiscala como el caso Metrobús que tampoco avanzó en sus investigaciones, Peña simplemente justificó a Alcaraz mencionando que " también es la fiscala que investigó todo el escándalo del banco Atlas y muchos otros, tiene mucha responsabilidad” acotó.

Sobre filtraciones

Peña también se refirió a supuestas filtraciones desde la Seprelad y que hay preocupación por el manejo de información sensible se utilice como garrote político.

“Tenemos que devolver la seguridad a la ciudadanía que la información que maneja el Estado no puede ser utilizado como fin político " Lastimosamente a mi me tocó y yo estoy avanzando en eso, la investigación sigue su curso. No es contra nadie en particular, Lo que queremos saber cuales fueron los mecanismos de control que se vulneraron”, dijo.

Sobre compromiso con el sector productivo Peña mencionó que van a dar las garantías para seguir trabajando y seguir produciendo, y sobre todo para crear empleos. “El tema de la seguridad jurídica es una responsabilidad compartida con el poder Judicial y en ese sentido hay un compromiso de mejorar el sistema de Registros Públicos y Catastros. Todos son elementos que abordan la inseguridad para dar el ambiente para atraer inversiones” afirmó.