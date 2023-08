Petropar analizará qué hacer con sus servicentros que no sean rentables

El presidente de Petropar, Eddie Jara, señaló en entrevista con ABC Color que revisarán la rentabilidad de las estaciones de servicios propias de la petrolera estatal y que analizarán qué hacer con las que no tengan el retorno esperado. Actualmente, la petrolera tiene 225 servicentros, de los cuáles 9 son propias.

“Un tema que está en análisis, que ya puedo adelantar, es que vamos a analizar el estado de resultados de la rentabilidad de las estaciones de servicios propias. Nuestras estaciones tienen que demostrar a propios y extraños que son rentables por sí mismas. Esto en cada estación, porque ahora se abrieron muchas estaciones propias. Nosotros creo que teníamos cinco y ahora tenemos nueve. Se duplicó la cantidad de estaciones propias de Petropar”, expresó.

Asimismo, señaló que está de acuerdo con la cantidad de servicentros de la estatal, pero que estas tienen que demostrar que son eficientes. “Todo bien, pero tienen que demostrar que son eficientes y rentables por sí mismas. Si no, se verá qué modelo de negocio cambiar. Estoy hablando de las propias, de las estaciones que están atendidas por gente de Petropar”, enfatizó.

Además, Jara señaló que, en algunos casos, los servicentros se utilizan para la generación de empleos innecesarios, principalmente a través de millonarias contrataciones de tercerización. La última contratación de tercerización se realizó durante la administración de Denis Lichi, que contrató a la empresa Dynamus Marketing Promocional SA (DYSA) por G. 48.600 millones. “Son oportunidades para empezar a generar innecesaria cantidad de puestos de trabajo que no apuntan solamente a la atención de la estación. Entonces eso es algo que nosotros vamos a poner bajo la lupa”, indicó.

No será prioridad aumentar la cantidad de servicentros

Al mismo tiempo, manifestó que, por ahora, no realizarán grandes inversiones, excepto en el proyecto que “heredaron” para el tren de moliendas de Mauricio José Troche que verán “cómo termina”. Asimismo, indicó que no será prioridad de su administración aumentar la cantidad de servicentros que tiene la estatal.

“Grandes inversiones no vamos a hacer, por ahora, sacando acotación al margen de este proyecto que no era nuestro, el del tren de molienda de Troche. Vamos a ver cómo termina eso. Pero, por ejemplo, crecer mucho en la red (de estaciones) no es el plan en este momento, sino ser más eficiente en la red que tenemos”, acotó.