“Se esfumaron fondos para pago de deuda a PDVSA”

Eddie Jara Rojas, ex gerente de Enex, que hasta hace poco pertenecía al grupo Cartes, vuelve a ocupar el cargo de presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), una empresa pública que subsiste entre las sombras de la corrupción e impunidad. En entrevista con ABC Color señaló que de la petrolera pública se esfumó casi la totalidad de los US$ 200 millones que se debían usar para el pago de la deuda con PDVSA.

Confirmó, además, que el Estado adeuda más de US$ 50 millones a Petropar por combustible proveído a distintos entes y que la lista de morosos lidera el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que le debe US$ 20,8 millones a Petropar.

Asimismo, los operadores de la petrolera pública, varios de ellos políticos, le deben más de US$ 22 millones, pero Jara confirmó que seguirá manteniendo en secreto las deudas de estos “empresarios” por “confidencialidad”.

Su principal promesa es la reducción del precio de los combustibles, que según dijo, se logrará con el recorte de gastos operativos y mejores compras, pero no supo precisar aún la fecha ni el monto de la reducción que podría darse. Este y otros detalles contó a ABC en una entrevista, el fin de semana.

- ¿Cómo encontró Petropar?

-Y bueno, mirando un poco los estados financieros he confirmado lo que ya venía diciendo. Hace falta definitivamente retomar, digamos, el camino a las buenas prácticas. La pérdida en el primer semestre fue de G. 160.000 millones.

Por eso debemos reducir gastos superfluos, llegar a los niveles razonables de costos y gastos, ver todo lo que está a nuestro alcance para poder mejorar las ventas. Obviamente, con todo esto vamos a poder llegar a ese objetivo que nos pidió el presidente (Santiago Peña) que es reducir los precios (de los combustibles). Hoy lo que estoy viendo es que el nivel de gastos operativos, por ejemplo, casi se duplicó con respecto a lo que teníamos nosotros cinco años atrás. O sea, subió 100%.

- ¿Se aumentaron los gastos operativos?

- Los gastos operativos tienen que ver con todo lo relacionado al manejo de una empresa: salarios, mantenimientos, gastos de oficina, gastos comerciales, gastos administrativos en general. Estamos hablando de que nosotros teníamos algo así como G. 17.000 millones mensuales (de gastos operativos) y ahora estoy viendo niveles de G. 28.000 a G. 30.000 millones mensuales. Casi el doble. Tenemos que reducir esos gastos.

- ¿Cuántos funcionarios más se contrató durante la administración anterior?

- Esa información estoy solicitando ahora, no tengo con exactitud. La verdad hubo mucha contratación a través de la tercerización, que estoy viendo que aumentó terriblemente.

- La reducción de los gastos operativos que mencionó, ¿serán suficientes para bajar los precios de los combustibles?

- Sí, pero categóricamente haciendo mejores compras. Nosotros estamos hablando con los proveedores. Estamos discutiendo con los proveedores actuales que tienen licitaciones ganadas y con proveedores nuevos que también están queriendo entrar, dentro de un marco de seriedad, no estamos hablando con cualquiera, sino con proveedores grandes, proveedores importantes, que tienen la capacidad de ofrecer los precios mejorados y que esos precios nosotros podamos utilizar en esta gran meta que tenemos de dar la buena noticia de reducir precios. Categóricamente está en el tema de mejorar la gestión de compra de los productos.

- ¿Cuánto y cuándo bajarán los precios de los combustibles?

- Esas respuestas las vamos a tener en breve. Hoy no tengo esas respuestas. O sea, tengo una idea, pero no te la puedo decir. Primero, esa va a ser una información que va a dar el Presidente de la República, con la información que nosotros le estamos preparando.

- ¿Qué pasará con el montaje del tren de molienda de Mauricio José Troche con serias denuncias de corrupción?

-T e voy a hablar sobre lo que sé a esta altura. Tengo la información de que este es un proyecto que se adendó y que con esa adenda la empresa (EISA, de Alberto Palumbo) ganó de vuelta plazo. Ese plazo final está pactado para noviembre y ese mes deberían entregar el resultado final de todo. Informaciones preliminares me dicen que en teoría llegarían (al plazo), pero eso lo vamos a corroborar. Yo todavía no fui a Troche, iré la semana que viene (esta semana). Yo pedí a la gente que se estaba encargando del proyecto que me prepare un resumen de la explicación de cómo se motivó este proyecto.

- ¿Habrá sanciones por todos los incumplimientos que se detectaron en su momento?

- Pedí un informe al respecto. Desde el conocimiento que tengo en el proceso de licitaciones al aceptar la empresa (Petropar) la adenda de postergación de plazo no se le puede sancionar (a EISA), porque ya aceptó que hay un nuevo plazo.

- Pero acá incluso se aceptó la subcontratación de la empresa Ocho A, muy cercana al Gobierno anterior y que pertenece al senador Luis Pettengill...

- Y se aceptó la cesión de ese contrato a un subcontratista. Entiendo que el primero (EISA) no pudo llevarlo adelante. Hay muchas cosas que yo he seguido de este proyecto por la prensa, pero tengo que corroborar ahora con la documentación interna

- Si no se cumple el plazo de noviembre, ¿van a rescindir el contrato y recuperar las pólizas?

- Nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Lo que sí te digo es que necesito interpretar y conocer todos los aspectos para tomar esa decisión. Eso es lo que yo tengo que hacer, pero nosotros no vamos a tratar de generar algo que no corresponda. Pero de vuelta digo que si la anterior administración ya le adendó el contrato tengo que ver qué es lo que se puede hacer.

Situación con PDVSA

- ¿Cuáles son los planes respecto a la deuda con PDVSA?

- Nosotros habíamos dejado en 2018 un saldo en caja, que se iba acumulando, justamente para honrar esa deuda, de más de 200 millones de dólares. Ese número ya no existe categóricamente. Hoy los niveles de saldos bancarios están en 40 a 50 millones de dólares como máximo. Entonces, para entender qué se hizo con ese dinero se debe hacer un análisis de los últimos cinco años, que vamos a realizar. Tenemos un pequeño equipo que va a atender qué pasó en los últimos cinco años, cómo se movió ese dinero, si se fue a temas que realmente le importaban o eran misionales a Petropar. Eso es un análisis que yo estoy pidiendo ahora, con gente que se va a concentrar en eso.

- O sea ¿se esfumaron los US$ 200 millones?

- Sí, 200 millones de dólares ya no hay en Petropar, de eso estoy seguro. Por lo menos un 75% de ese dinero se redujo en cinco años. La plata se fue usando en cosas que vamos a saber en los próximos días o semanas, pero ese dinero ya no está en saldos bancarios. Nosotros teníamos cuenta por cuenta, y banco por banco los saldos de ese fondo.

- El Gobierno dice que quiere honrar la deuda con PDVSA, pero si ya no se cuenta con esa plata, ¿cómo se va a pagar?

- Con dinero generado por los negocios de Petropar en el pasado no podremos pagar, porque esa plata que nosotros dejamos al 15 de agosto de 2018 ya no está. Pero creo que decir que no tenemos cómo pagar esa deuda es discutible, porque se pueden buscar otros métodos de financiamiento.

- ¿Paraguay pedirá la reactivación del arbitraje en París?

- La reactivación del juicio va a depender de la estrategia legal que tenga el Gobierno. Eso no es una decisión única y exclusiva de Petropar. Acá vamos a tener un equipo multidisciplinario con la Procuraduría, asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y, obviamente, los abogados que Petropar contrató en París. Entonces, se va a analizar la estrategia de ver qué hacer con eso. Esto quedó en stand-by porque la parte demandante trajo dos representantes, dos presidentes y dos procuradores, reconocidos a nivel internacional.

- ¿Qué defenderá Petropar en el juicio con PDVSA?

- La discusión no está en el monto del capital, que estamos de acuerdo es de 265 millones de dólares. Ellos (PDVSA) dicen que la deuda está vencida y nosotros decimos que no. Esa fue la discusión eterna desde que se inició la demanda, hace 6 ó 7 años atrás. Entonces ellos (PDVSA) dicen que está vencida y, por ende, calculan intereses también moratorios y nosotros decimos que no está vencida y que solamente se deben aplicar intereses normales al 2%. Es es así de simple, para nosotros la deuda tiene dos años de gracia más 15 años de plazo. Esta deuda se generó entre finales de 2008 y comienzos de 2009, o sea, al sumarle 17 años no está vencida todavía. Vence recién en el 2025.

Deuda de operadores

- ¿Seguirá manteniendo en secreto la deuda de los operadores de Petropar durante su administración?

- Eso vamos a ver. Lo que pasa es que normalmente, en mi administración anterior (2016-2018) ya pasaba esto, que los contratos contemplan una cláusula de confidencialidad donde el operador dice que Petropar no puede dar a la opinión pública su deuda, porque hasta nos pueden demandar por dar esa información. Entonces ese era el motivo, no era un tema de ocultamiento. Lo que puedo decir es que los niveles totales de deudas están bastante cercanos a lo que se tenía hace cinco años. Los niveles totales no crecieron, no hubo un crecimiento significativo.

La deuda de los operadores con Petropar está actualmente en el órden de los G. 160.000 millones. Lo que creció mucho es la deuda del Estado con Petropar. El Estado aumentó 20 millones de dólares su deuda con respecto a 5 años antes.

Hoy a la empresa le adeudan G. 564.000 millones (US$ 78,3 millones). De este monto los operadores le deben G. 160.000 (22,2 millones) y el resto corresponde al Estado, principalmente el MOPC, que adeuda a Petropar 150.000 millones (US$ 20,8 millones).

- ¿Estos datos de los operadores se ocultan porque afectan a algunos políticos colorados?

- El tema de que algunas personas sean operadores y también tengan actividad política, en la medida que nosotros nos manejemos seriamente, digamos, como una empresa distribuidora comercial, independientemente de su naturaleza pública, no afecta. Vos podés ser ser político, podés ser de una religión que quieras, del club deportivo que quieras, pero tenés que manejarte como un operador, con las reglas que la distribuidora te pone.

- Pero estos políticos tienen privilegios, como el caso del ahora vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que en su momento retiraba combustible para su servicentro con sello de Petropar con un simple pagaré...

- Mirá, nosotros cuando nos estábamos por retirar cinco años atrás, buscábamos justamente cubrir todas las deudas con garantías reales, garantías reales llámese hipoteca, llámese fianza bancaria, principalmente. Estábamos en ese proceso de cobertura de los saldos con garantías reales. La información así genérica que me dieron ahora es que se avanzó bastante con esa cobertura y, en teoría, no habría ya tantos saldos de deuda sin una cobertura de una garantía real, ya sea hipoteca o fianza bancaria.

- Pero los políticos tienen poder de decisión y en su momento hasta aprobaron subsidio de combustibles para Petropar, que les beneficiaba directamente...

- Desconozco cuántos operadores de clase política entraron en los últimos cinco años, eso todavía no lo tengo claro porque hubio 100 nuevas estaciones en estos cinco años. Estamos en ese análisis, estamos recabando información, pero si en estos cincos años hubo influencia de decisiones comerciales por el lado político no sé, porque no estuve en Petropar en estos cinco años. Pero a partir de ahora yo te aseguro que ya no va a haber.

Además, este gobierno no está de acuerdo con el subsidio. Eso te puedo asegurar. Nosotros no vamos a entrar a tener precios artificiales desde Petropar. Precios artificiales, precios populistas, precios con subsidios nosotros no vamos a implementar. Si nosotros vamos a reducir es porque nosotros podemos reducir nuestros costos. No va a haber una decisión ni un control de la clase política sobre las decisiones comerciales de Petropar. Eso bajo la línea que está dictando el presidente de la República.