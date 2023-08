El presidente de ANDE anuncia que iniciarán proceso para emitir bonos

Para el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, un desafío importante será que la empresa estatal de electricidad a su cargo se viabilice a largo plazo. Es por eso que anunció que una de las metas principales, a corto plazo, es contratar a una auditoría internacional para la ANDE, para que la estatal pueda trabajar con las agencias calificadoras de riesgo.

“Queremos que la ANDE, como empresa, emita sus deudas, sus bonos propios y no solamente con garantía soberana; es decir, queremos que la empresa sea viable en el tiempo, a largo plazo, como empresa en sí y no depender siempre del Estado para poder conseguir todos los recursos necesarios para avanzar en el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo”, aseguró.

El presidente del ente estatal ya había anunciado este proyecto en marzo del año pasado, cuando contó que no descartaban la opción de recurrir al mercado bursátil para solventar el elevado costo de su “Plan Maestro”.

En esa ocasión, el Ing. Sosa habló de la posibilidad de emitir bonos con el fin de complementar los fondos que recauda por la vía de los préstamos, créditos, o de contrapartida, para financiar tramos del citado plan.

Entonces había dicho que estudiaban esa opción, pero que todo se encontraba en una fase muy incipiente.

Deuda a largo plazo

Cabe recordar que al 31 de mayo de este año, la deuda a largo plazo de la ANDE llegaba a G. 9.581.665 millones, equivalentes a US$ 1.325,72 millones, según informó su presidente. Además, resaltó que el déficit tarifario es exactamente igual a la deuda de la institución.

Entonces, el Ing. Sosa detalló, en un gráfico, quiénes eran los acreedores y sus respectivos montos. Entre ellos, el mayor acreedor de la ANDE era el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por US$ 469,42 millones. Luego están los bonos soberanos, US$ 302,06 millones y “Otros”, cuya composición no estaba especificada, por US$ 228,01 millones.

Requerido qué deudas conformaban ese ítem considerado como “Otros”, el funcionario remitió otro gráfico, indicando que al Banco do Brasil la ANDE le adeuda US$ 2,04 millones; al Banco de la Nación Argentina, otros US$ 79,66 millones; y a la KFW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, US$ 1,21 millones.

Asimismo, a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), le debe US$ 2,79 millones; a al BBVA-ICO, US$ 2,64 millones y al Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional – (OFID), US$ 23,55 millones. Por otra parte, figura como “Capital pendiente de integración actualizado EBY”, US$ 116,12 millones.

Realizan obras con préstamos

El Ing. Félix Sisa explicó que la institución recurre a los préstamos para completar los recursos que necesita para la ejecución de las obras del Plan Maestro de la ANDE, dado que hace años existe una insuficiencia tarifaria, porque no se aplica la tarifa técnica, sino que se tiene una tarifa política.

Mencionó que todas las obras ejecutadas, que se hicieron mediante la financiación de los bancos multilaterales, se tienen que pagar, pero resaltó que este año, la deficiencia tarifaria se atenuó mediante el aporte de Itaipú de US$ 250 millones y el ahorro de US$ 104 millones en compra de potencia.