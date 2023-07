La deuda de la ANDE, a largo plazo, totaliza unos US$ 1.325 millones

La deuda de la ANDE es exactamente igual al déficit tarifario acumulado, manifestó el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, al referirse a las US$ 1.325,72 millones que la empresa eléctrica estatal a su cargo debe a largo plazo.

“Como siempre he mencionado, se recurre a los préstamos para completar los recursos necesarios para la ejecución de las obras del Plan Maestro de la ANDE debido a la insuficiencia tarifaria, ya que no se aplica la tarifa técnica como establece la Ley 966 de la ANDE, sino que se aplica una tarifa política”, dijo el actual responsable de la ANDE.

Agregó que todas las obras ejecutadas, que se hicieron mediante la financiación de los bancos multilaterales, se tienen que pagar. “El tema tarifario es un tema que se tiene que discutir, porque la tarifa de la ANDE es política”, reiteró.

El Ing. Sosa añadió que este año, la deficiencia tarifaria se atenuó mediante el aporte de Itaipú.

“Son 250 millones de dólares de aporte este año al sistema eléctrico paraguayo y de esa manera mantenemos las inversiones necesarias. Pero se tiene que buscar una tarifa de equilibrio para que podamos seguir invirtiendo y pagando los compromisos contraídos con los bancos multilaterales”, advirtió.

Recordó que hasta el año 2008, la inversión en el sector eléctrico llegaba como máximo hasta US$ 50 millones, cifra que era totalmente insuficiente para poder ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro. “A partir del año 2009 aumentaron las inversiones en base a préstamos con bancos multilaterales”, dijo.

Detalle de lo adeudado

En cuanto al detalle, de acuerdo con el gráfico que envió el titular de la estatal, se ve que el mayor acreedor de la ANDE actualmente es el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por US$ 469,42 millones. Luego están los bonos soberanos, US$ 302,06 millones y otros, cuya composición no está especificado, por US$ 228,01 millones.

También al Banco Europeo de Inversiones (BEI) le debe US$ 117,50 millones y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), US$ 78,69 millones.

Unos US$ 69,18 millones debe la ANDE al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y US$ 60,85 millones al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

“Una de las acciones a corto plazo de la ANDE es la reestructuracion de la deuda, considerando que se han mejorado las inversiones en infraestructura eléctrica desde el 2009, que se realizaron con préstamos de los bancos multilaterales, bonos soberanos y contrapartida de la ANDE, es decir, con fondo propio”, explicó el Ing. Sosa.

Agregó que el primer bono soberano del 2013 venció este año, y que fue sustituido mediante otro préstamo, del Banco Mundial, con 16 años de plazo y cinco años de gracia. “El primer bono que emitió el Paraguay en el 2013, por US$ 200 millones, fue para la ANDE, eso ya se refinanció. Venció en enero de este año y el Ministerio de Hacienda ya lo refinanció”, especificó.