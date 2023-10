PGN 2024: Contralor solicitó G. 83.000 millones más

Benítez fue otro de lo que acudió ayer a la audiencia de la referida comisión legislativa para exponer el proyecto de presupuesto 2024 y explicar los motivos por el cual requiere más recursos de lo que le asignó el Poder Ejecutivo.

La Contraloría General de la República (CGR) inició este año con un presupuesto de poco más de G. 162.960 millones (US$ 22,1 millones) y para el próximo año el Poder Ejecutivo le asignó G. 162.893 millones (US$ 22,1 millones), lo que implica una disminución de 0,04%. Sin embargo, al comparar con el monto vigente al 31 de agosto de G. 163.031 millones (US$ 22, 1 millones), representa 0,08% menos.

El contralor indicó que los mayores recursos es para actualizar los salarios de profesionales auditores, tener más viáticos, para inversión en infraestructura a fin de dejar de alquilar casas.

Benítez también señaló a los parlamentarios que no pide que le aumenten el sueldo, que cree que G. 22 millones es razonable, pero les señaló que se está previendo aumentos para el presidente de la República, vicepresidente, ministros y les recordó que las autoridades se jubilan con el sueldo del contralor, incluso los parlamentarios.

Presupuesto asignado a la Secretaría de Emergencia

Luego de la participación del Contralor, el ministro de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Ramón Zárate, expuso ante la comisión bicameral el proyecto de ley de presupuesto asignado a la institución para el ejercicio 2024.

La SEN inició este año con un presupuesto de poco más de G. 56.042 millones (US$ 7,6 millones) y para el próximo año el Poder Ejecutivo le asignó G. 62.144 millones (US$ 8,4 millones), lo que implica un incremento de 10,88%.

Algunos legisladores le señalaron que esperaban que su administración no politice las ayudas y terminen en manos de políticos, senadores, diputados para sus respectivas campañas.