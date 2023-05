Fiscalía incauta documentos de la SEN por denuncias de irregularidades en entrega de víveres y combustible

Este jueves, una comitiva encabezada por el fiscal Rodrigo Estigarribia se presentó en la sede de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para incautar documentos relevantes a denuncias de irregularidades en torno a la provisión de ayuda humanitaria en 2018 y la distribución de combustible en 2019, durante la administración del exministro Joaquín Roa.

El fiscal Estigarribia explicó a ABC TV que a finales de 2022 se denunciaron a través de la Contraloría General de la República supuestos hechos irregulares dentro de la SEN.

Una de las denuncias se refiere a la provisión de ayuda humanitaria por emergencias causadas por lluvias en el departamento de Itapúa en 2018. Se sospecha que en la planilla de beneficiarios hay personas fallecidas o inexistentes.

La otra denuncia se refiere a la inexistencia de respaldo documental sobre la provisión de combustible por parte de la SEN durante todo el ejercicio del año 2019.

El fiscal indicó que, concretamente en el caso de Itapúa, se sospecha no solo lesión de confianza sino también producción de documentos de contenido falso, debido a que gran parte de las personas beneficiarias de ayuda humanitaria que figuran en las planillas presentadas por Contraloría habrían fallecido o no existen, o los números de cédula de identidad listados no coinciden con los nombres.

Agregó que aún no se pudo corroborar que los productos para ayuda humanitaria realmente se hayan entregado, o incluso si de verdad existió la emergencia por lluvias.

El agente fiscal señaló que el tiempo apremia debido a que la denuncia se hizo cinco años después de ocurridos los hechos denunciados.

Finalmente, destacó la colaboración de la actual administración de la SEN con la investigación.