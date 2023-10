EBY: Argentina pagó solo US$ 6 millones por cesión y ANDE ya no retira 100% de la energía paraguaya

Al referirse a la deuda pendiente de pago de la Argentina, el director ejecutivo paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, manifestó que hubo un compromiso verbal del vecino país de realizar tres pagos de US$ 12 millones por cesión de energía de la deuda acumulada del año 2022, que totalizan US$ 36 millones. De este monto, el lunes último, 2 de octubre, solo llegaron US$ 6 millones, mientras que el pasado jueves fueron remitidos US$ 12.499.000, del pago por consumo de energía, para el funcionamiento de la institución. Fue tras la reunión que mantuvieron el Equipo Económico Nacional con autoridades de la EBY, entre ellos su jefe financiero, Federico Vergara y miembros del Consejo de Administración, además del canciller Rubén Ramírez.

Acerca del acuerdo de pago que la EBY, lado argentino, desmintió que hubiera, Benítez manifestó que el compromiso es verbal y que siempre se manejó así la entidad. “Se depositó 6 millones (de dólares) hasta hoy, ahora estamos esperando, ojalá venga mañana o pasado”, expresó.

Lea más: Yacyretá: Peña decidirá nuevas medidas tras negación de compromiso por parte de lado argentino

Añadió que “la relación, cuando no hay nada firmado, es bastante complicada”. “Nosotros ponemos todo de nuestra parte para sacar adelante una institución con muchísimos problemas que hemos recibido, estamos dando todo, optimizando los recursos y es difícil, el acuerdo se hace de caballeros, de común acuerdo, pero es lo que nosotros hemos recibido hasta el momento”, acotó.

Cesión volvió a la normalidad

Pese a que el presidente Santiago Peña había anunciado que para sostener financieramente a la EBY, la ANDE retiraría “lo máximo posible” de la energía que nos corresponde de dicha central hidroeléctrica debido a la falta de pagos del gobierno argentino, el director de la entidad confirmó que se normalizó la cesión al vecino país. “Argentina está retirando un 90% más o menos de la energía que hoy produce la entidad binacional”, afirmó.

Lea más: EBY: Argentina no cumple su plan de pagos y ni habla de la deuda del 2023, critica el gobierno

Benítez puntualizó que no se llegó a un acuerdo respecto a la cesión de energía pero que están poniendo toda la predisposición para llegar a un acuerdo con la Argentina.

No quiso admitir que hubo un retroceso en la medida tomada por el gobierno, pero manifestó que “nosotros también tenemos nuestro consumo acá en Paraguay y que “sabemos que siempre se ha retirado el 10%” de Yacyretá.

Sobre la denuncia argentina de la apertura del vertedero de forma unilateral hace semanas atrás, el director dijo que están preparando un informe técnico al respecto y que se va a contestar por escrito en la brevedad posible.

Lea más: Yacyretá: “No compraría un 0 km de ellos”, responde ministro tras desmentido de Argentina

La falta de tarifa es el problema de fondo

El vocero de la reunión con Santiago Peña, Luis Benítez, advirtió que el problema de fondo es la indefinición de la tarifa de Yacyretá. “No tenemos un sistema tarifario; el tratado dice una cosa, en la modificación del anexo dice otra cosa, la ANDE dice otra cosa, ese es el problema de fondo que tenemos que solucionar”, dijo. Explicó que no se puede tener un acuerdo por escrito justamente porque no saben cuál es la tarifa real.