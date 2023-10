Yacyretá: “No compraría un 0 km de ellos”, responde ministro tras desmentido de Argentina

Tras participar de la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto este martes, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habló con medios de prensa y al ser consultado sobre el comunicado en el que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) lado argentino desmiente que se haya acordado el pago de una cuota de US$ 30 millones mensuales por la deuda que tiene Argentina con Paraguay por la cesión de energía, respondió que no compraría ni un auto cero kilómetro de los argentinos.

“¿Te acordás cuando el presidente dijo que no compraría un auto usado? Yo no compraría un auto cero kilómetro de ellos”, refirió.

La EBY (Argentina) emitió un comunicado en el que “desmiente taxativamente” las expresiones del equipo económico de Paraguay y afirma que no se acordaron cuotas mensuales de US$ 30 millones, por lo que rechazó las acusaciones de un nuevo incumplimiento de los acuerdos. Argentina abonó la semana pasada a Paraguay la primera cuota de US$ 12 millones a cuenta del saldo de US$ 36 millones correspondiente a 2022 en concepto de compensación por la cesión de energía.

Presupuesto del Ministerio de Economía

Con respecto al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 2024, dijo que hay un decrecimiento con respecto a lo que ya tienen.

“Alrededor de US$ 7 millones es nuestro presupuesto, hay un decrecimiento con respecto a lo que hay. El punto básicamente no fue con respecto a lo que es el presupuesto del Ministerio de Economía, yo presenté los datos de todo el presupuesto que tiene el MEF, básicamente el 2% nomás es el caso que tienen que para manejo institucional”, refirió a su salida de la Comisión Bicameral.