Titular del IPS promete acciones ante irregularidades y anuncia barridas

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez en entrevista a ABC Cardinal dijo que la auditoría llevada a cabo a la institución en conjunto con la Contraloría General de la República (CGR) y el Poder Ejecutivo halló numerosas irregularidades administrativas y prometió esfuerzos para individualizar a los culpables. La previsional anunció ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que su deuda total asciende a más de G. 6,2 billones (US$ 850 millones).

Brítez dijo que la CGR, la auditoría del Poder Ejecutivo y la auditoría interna del IPS están trabajando juntos en el análisis de la deuda y su composición.

Se observan irregularidades en IPS

Comentó que, si bien hasta ahora no se puede hablar de que la auditoría haya hallado hechos delictivos, sí se observan “muchas irregularidades administrativas”, y afirmó que recurrirán a todos los mecanismos para encontrar a los culpables y recuperar el dinero del IPS.

“A nosotros también nos sorprende todo lo que estamos encontrando; es preocupante la situación de la institución”, agregó.

Según detalló, en la primera etapa del análisis de la deuda del IPS no se tuvo en cuenta el préstamo adquirido por medio de la Ley 7.037/22, que asciende a unos US$ 241 millones.

A esa cifra se suma una deuda obligada con proveedores de US$ 101,4 millones , además de US$ 289,7 millones en deudas (con farmacéuticas, contratistas y otros) aún en proceso o sea que no están vecidas y, por lo tanto, aún están sin impacto presupuestario. Por otra parte, US$ 56,8 millones por sesión de créditos y US$ 161,6 millones por fideicomisos.

Barrida de planilleros

En otro momento, el titular del IPS afirmó que entre las medidas para sanear administrativamente la institución se estará tomando acciones contra funcionarios planilleros, que vienen a marcar pero no prestan servicio en la institución”, esto indicó tras ser abordado por la prensa en un encuentro con jubilados ayer frente a la sede administrativa.

“Estamos haciendo una reingeniería y aquellas personas que no están cumpliendo con la institución les tendremos que despedir o descontratar” afirmó.

Britez indicó que alrededor de 10.000 personas se incorporaron en la institución en los últimos cinco años y que esto tiene un gran peso presupuestario. A

Añadió que se está verificando el listado y que en un par de semanas se tendrá una lista parcial de aquellas personas que no cumplen y que se tendrán que ir, tanto personal administrativo como de salud.

Afirma que se defenderán beneficios de los jubilados

Cientos de jubilados acudieron ayer a la convocatoria de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy) que se congregó frente a la sede administrativa del IPS para entregar una nota al titular de la previsional Jorge Brítez donde solicitan entre otros puntos, el pago del beneficio anual adicional (aguinaldo de los jubilados); además que se autorice un ajuste de todos los haberes jubilatorios y de pensiones por un porcentaje no inferior al ajuste del año anterior (IPC del año 2022), más una tasa adicional del 5%.

La nota firmada por más de 1.500 jubilados fue recepcionada por Brítez quien prometió a los jubilados atender sus pedidos y conformar una mesa de diálogo para este fin.