Exportación de soja ingresó al país US$ 2.804 millones hasta setiembre

Al noveno mes del año, los ingresos por exportación de soja representaron ingresos a los productores paraguayos por valor de US$ 2.804 millones, 146% más comparado al mismo periodo del año 2022, cuando los ingresos alcanzaron US$ 1.136 millones. Este repunte en los ingresos se da por efecto de la reactivación del sector productivo tras la fuerte sequía que golpeó al sector el año pasado.

En lo que respecta a volumen exportado, el informe detalla que llegó a 5,23 millones de toneladas al mes de setiembre que representó un aumento del 147% con respecto al año pasado.

Agentes del sector productivo estiman que la cosecha de soja llegaría a 9,5 millones de toneladas, con lo que podrá incorporarse unos US$ 4.500 millones a la economía nacional en este periodo.

Igualmente, reporte oficial del BCP destaca el repunte observado en la exportación de arroz (48% más) por valor de US$ 106,7 millones y de semilla de sésamo por valor de US$ 53 millones, con aumento de 77% comparado al 2022.

Exportaciones totales

Considerando este repunte en las exportaciones de productos primarios, se observa que tuvo su impacto en las exportaciones totales del país que al noveno mes del año sumaron US$ 12.851 millones, un aumento del 20,6% en comparación al mismo periodo del año pasado.

De este total, las exportaciones registradas representaron el 69,7% del total, alcanzando US$ 8.960,4 millones, superior en 15,8% al valor acumulado a setiembre del 2022, según el reporte del Banco Central.

En cuanto a las reexportaciones, con el 24,4% del total, registraron un valor de US$ 3.132,2 millones, con un aumento acumulado de 31,8%. Por su parte, los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 736,7 millones, y mostraron un retroceso de 2,3% en comparación a los envíos registrados en el mismo periodo del año 2022.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones, a septiembre del año 2023 se registraron compras por US$ 11.460,0 millones, valor casi similar al año anterior en el mismo periodo.

Balanza comercial con superávit

Considerando que el valor de las exportaciones de US$ 12.851 millones es superior a las importaciones de US$ 11.460 millones, se tiene que la balanza comercial cerró con un superávit de US$ 1.391 millones.