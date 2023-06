Exportación de soja se duplicó y dinamiza la economía

Entre enero y mayo de este año se exportó granos de soja en un volumen de 3.396.216 toneladas, cifra que corresponde a unas 1.757.452 toneladas más que la registradas en los primeros cinco meses del año pasado, cuando fueron embarcadas 1.638.763 toneladas de la oleaginosa, según el informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) indican que la salida de los granos de soja permitió un ingreso de divisas de US$ 1.868 millones, un incremento de US$ 1.065 millones al comparar con el mismo periodo del año pasado, cuando se habían generado US$ 803,2 millones.

Al respecto, la asesora de comercio exterior de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, comentó que el aumento del volumen de los envíos de la oleaginosa se refleja en el buen desempeño de la economía nacional y repercute en toda la cadena comercial y de servicios conexos.

Sobre los derivados de soja, el informe indica que hasta mayo de 2023 fueron exportadas 163.978 toneladas de aceite de soja por US$ 176,2 millones, 33.691 toneladas menos y una baja de US$ 97,4 millones, si se compara con el mismo periodo de 2022. Por otra parte, en el mismo lapso fueron exportadas 534.939 toneladas de pellets de soja, por US$ 270 millones. Eso significa que comparando con los primeros cinco meses de 2022 se enviaron 126.813 toneladas menos, lo que implicaron US$ 41 millones por debajo de divisas en ese subproducto.