Soja ingresaría US$ 4.500 millones y, con otros rubros, vaticinan buen año

La cosecha de soja en 2022/2023, se estima, será de 9,5 millones de toneladas, volumen que permitirá un ingreso de US$ 4.500 millones a la economía, informó ayer a la prensa el ministro de Agricultura, Ing. Santiago Bertoni, en la inauguración de la Expo Rodeo Neuland 2023, en Boquerón, Chaco.

Bertoni agregó que los cultivos de soja y maíz de entrezafra o zafriña están con buen desarrollo y proyectan un buenos rendimientos, siempre y cuando no tengamos heladas tempraneras. “Tendremos también una buena cosecha de soja y maíz zafriña, que con otros rubros permitirán, una vez más, que el productor primario sea el que sostenga el crecimiento de la economía de nuestro país”, indicó.

La Capeco, en un informe del viernes último, destacaba el aumento de los envíos de granos de la oleaginosa. En los primeros cuatro meses de este año, apuntaba, Paraguay exportó 2.679.957 toneladas de soja, que representó 1.423.226 toneladas más con respecto a los envíos de 1.256.730 toneladas registradas hasta abril del año pasado, más del 100% de crecimiento respecto al mismo periodo del 2022. El BCP, a su vez, informó que la exportación de soja de enero a abril generó un ingreso de divisas de US$ 1.480 millones, con un incremento de US$ 836 millones respecto a los US$ 836,9 millones generados al cierre del primer cuatrimestre del 2022, que representan también un 100% de crecimiento en valor.

El ministro Bertoni también dijo a los periodistas que este año, en la región, Argentina y Uruguay fueron fuertemente afectados por la sequía, similar a la que sufrió Paraguay el año pasado, hecho que impulsó la importación de la materia prima soja desde nuestro país, con ventajas de precio para nuestra producción.

En otro orden, el titular del MAG también mencionó el gran logro que está representando la exportación de frutas frescas a Europa, caqui, aguacate y otros, con lo que se está diversificando la exportación paraguaya. Así mismo, destacó que la exportación de banana repuntó fuertemente en este periodo y se estima que podría llegar a US$ 50 millones en ingresos de divisas este año, que sería otro récord.

Igualmente, habló de la exportación de carne bovina, principal rubro del que se espera que tenga un mejor ritmo a partir de esta época del año. Destacó especialmente la ganadería porcina, que venía arrastrando años muy complicados, tras la pérdida del mercado ruso para la carne porcina, pero con la apertura de Uruguay y, sobre todo, del mercado de Taiwán, está registrando un importante dinamismo.

Dijo que, aún cuando los primeros embarques a Taiwán fueron en enero pasado, al cierre de abril ese destino ya es nuestro principal mercado y que lo bueno es que la perspectiva de crecimiento es muy grande, de hasta 80.000 toneladas. “Esto va hacer que la industria de la carne de cerdo vaya creciendo, porque hay mucha inversión en este rubro y que genera valor agregado a la producción de granos, porque lo convierte en proteína animal y además genera empleo”, acotó.

Sobre la economía campesina mencionó que, gracias a las mejores cosechas en las pequeñas granjas, las ferias hortigranjeras están generando buenos ingresos en este estrato de la producción. Informo que en la feria del jueves último, en la Costanera de Asunción, se consiguió comercializar por más de G. 300 millones, que benefició a cerca de 272 pequeños productores.

Sobre este punto, la coordinadora de las ferias hortigranjeras organizadas por el MAG, Carolín Leguizamón, detalló que la institución desarrolló durante la presente administración cerca de 7.400 ferias en diferentes localidades del país, que groso modo habrían inyectado unas de G. 78.888 millones (más de US$ 10 millones) a unas 8.000 familias campesinas, de 900 organizaciones de pequeños productores.