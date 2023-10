Preocupa a mipymes nulo avance del proyecto de ley para formalizar al sector

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fedemipymes), manifestó su preocupación ante el nulo avance en el tratamiento del proyecto de ley que modifica la ley de mipymes, con la que buscan potenciar la campaña de formalización del sector. El pñroyecto fue presentado al Senado em 2022, y las nuevas autoridades se habían comprometido en trabajarla.

El proyecto de ley modifica la ley de mipymes estipula una serie de flexibilizaciones que apuntan a abaratar los costos del proceso de formalización y crear incentivos para el sector. Lo había pasado a la Comisión de Industría, presidida por el senador Patrick Kemper.

Consultado al respecto, el senador señaló que avanzan en la convocatoria de una audiencia pública, y que planificaron una reunión para este jueves, 2 de noviembre. Sin embargo, la Fedemipymes, que aglutina a 18 gremios del rubro, aún no fue notificada.

Tavella explicó que las instituciones públicas tienen un alto costo de las gestiones que realizan para formalizar a las mipymes, que cubren con ingresos propios (Fuente 30), razón por la cual a las mipymes les resulta muy caro operar legalmente.

El representante de las asociaciones del sector, también puntualizó que los requisitos para formalizar a las empresas es la vara con la que miden a las mipymes, hecho que calificó como injusta, porque no es el mismo “colchón financiero”. Entonces, la propuesta consiste, básicamente, en que aquellos que tienen más recursos paguen más y los que recién empiezan o no tienen un volumen de negocios importante, que tributen de acuerdo con sus posibilidades. Hoytrabajar de forma informal representa no asumir costos excesivos, explicó.

Generación de empleo pasa por mipymes

Tavella indicó que con este Gobierno tienen la esperanza de que se atiendan las cuestiones vinculadas con la formalización y fortalecimiento de las mipymes, pese a que representan el mayor porcentaje del tejido empresarial del país, proque emplea al 70% de población económicamente activa (PEA). Sin embargo, no aprecian avances en el tratamiento del proyecto de ley planteado.

Puntualizó que una de las promesas del presidente Santiago Peña fue la creación de 500.000 empleos de calidad, razón por la cual considera que para que alcance esa meta, el sector mipymes es clave.

“Nos preocupa porque si no se trata en las próximas semanas, el tema quedaría prácticamente para el año que viene, porque en diciembre hay pocas reuniones y después hay receso en enero. Necesitamos avanzar, las soluciones necesitamos que se implementen “ayer”. Pasa el tiempo y nos preocupa mucho”, advirtió.