PGN 2024: aprobación a “libro cerrado” implica un aumento para el presidente, vice y ministros

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó el pasado lunes a favor de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto 2024 con modificaciones y elevó a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio.

El organismo asesor del Congreso recomienda la eliminación de los aumentos salariales previstos para el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros, viceministros y directores generales, así como para los senadores y diputados.

Además, propone el recorte de una serie de gastos, como remuneraciones extraordinarias, adicionales, servicios básicos, pasajes y viáticos, consultorías, bienes de consumo e insumos, entre otros, por un monto total de G. 275.300 millones (US$ 37,3 millones) y su posterior reasignación a diversas entidades para construcciones, creaciones de cargos y más aporte a partidos políticos.

Ejecutivo hará “lobby” en Diputados para que se apruebe su PGN

El presidente Santiago Peña en la entrevista concedida a ABC, en Mburuvicha Róga en la noche del pasado lunes, anunció que teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la comisión bicameral, pedirán a Diputados que apruebe la versión de presupuesto del Ejecutivo y sin la adenda presentada.

“Ahora va a la Cámara de Diputados, haremos lobby, haremos las gestiones para que Diputados pueda aprobar el presupuesto como fue presentado por el Poder Ejecutivo, sin las adendas”, expresó el mandatario.

En ese sentido, también la bancada de Honor Colorado en Diputados emitió un comunicado solicitando al Ejecutivo el retiro de la adenda para el aumento salarial de los parlamentarios y anunció que “nuestra línea será la de aprobar a libro cerrado” el proyecto de presupuesto a la hora de su tratamiento en el pleno de la cámara.

Aprobación a “libro cerrado” permitirá aumentos salariales

La aprobación a “libro cerrado” del proyecto de PGN 2024 del Ejecutivo implica que el presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros y directores generales recibirán el próximo año un aumento de entre G. 3 millones a G. 8 millones en sus respectivas remuneraciones.

Estos privilegiados incrementos salariales forman parte del proyecto inicial del Ejecutivo, no así el aumento planteado posteriormente para senadores y diputados a través de la adenda remitida a la comisión bicameral.

Otras modificaciones contempladas en la adenda

De acuerdo con las declaraciones efectuadas por las autoridades del Ejecutivo y los parlamentarios oficialistas, se entiende que los demás puntos que forman parte de la adenda serían incluidos para su aprobación.

Entre estos están los fondos para que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) pague el escalafón docente, recursos para la gobernación de Central, para el Instituto Superior de Bellas Artes y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), así como la programación del déficit adicional por US$ 513 millones).

El presupuesto inicial más adenda y déficit fiscal

El proyecto de PGN 2024 presentado inicialmente por el Ejecutivo a consideración del Congreso asciende a US$ 15.272 millones.

A esta suma posteriormente el Ejecutivo le sumó una adenda, que contempla una reprogramación por US$ 492.125 y ampliación por US$ 33,5 millones (incluyendo el aumento de G. 5 millones en la dieta de los parlamentarios) y la programación del déficit fiscal adicional, para elevar de 1,5% a 2,6% del PIB, que representa US$ 513 millones.